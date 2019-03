Partita Iva regime ordinario e forfettario 2019 | apertura e costi

termometropolitico

(Di martedì 19 marzo 2019)IvaCosto eiva conAprire unaIva per iniziare una propria attività lavorativa richiede degli adempimenti obbligatori che adesso andremo a elencare. Ci occuperemo solo delle partite Iva per liberi professionisti e ditte individuali, mentre lasceremo da parte le partite Iva societarie. In particolare prenderemo come maggior riferimento ile quello, considerando anche che per il, per via della mini flat tax, è prevista un’estensione delcon aumento della soglia reddituale. Al momento altre modifiche non sono ancora note, sebbene vi siano diverse ipotesi sul campo, quindi ci soffermeremo sulle condizioni attualmente vigenti.Iva: liberi professionisti e ditte individuali, differenze Prima di tutto bisogna distinguere ...

angela_roveda : RT @Mandolesi_Giu: Questa è fantastica! Come fa la #fatturaelettronica che è partita dal 2019 ad essere INCROCIATA con le dichiarazioni iv… - Carlo_A_Macc : RT @Mandolesi_Giu: Questa è fantastica! Come fa la #fatturaelettronica che è partita dal 2019 ad essere INCROCIATA con le dichiarazioni iv… - aspide_l : @ladyonorato @marattin Io -partita iva- non ho la flat tax e come me la maggior parte di professionisti e imprendit… -