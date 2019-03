PALERMO – DEPORTAZIONE RIMANDATA MA ANCORA A RISCHIO LNDC COINVOLGE I MINISTRI

Animali - PALERMO : “Ancora rischio deportazione per i cani della città” : Cinque mesi fa, grazie all’intervento dei volontari e dei NAS, la deportazione dei cani di Palermo fu scongiurata. Oggi, senza alcun preavviso, il Comune ha disposto nuovamente il trasferimento di 30 cani alla struttura Dog’s Town in provincia di Caserta, a oltre 700 km dalla loro città e dalle persone che finora li hanno accuditi. Come se non bastasse, una relazione tecnica stilata a seguito di un sopralluogo da parte del Presidente dell’Ordine ...