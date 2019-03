Padova 2019 - History is now! Presentata la 2ª tappa del Campionato di Serie A maschile e

Concerti dei Marillion in Italia nel 2019 tra Roma e Padova : info e prezzi dei biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Marillion in Italia con sole due tappe che consentiranno al gruppo di Steve Hogarth di approdare a Roma e Padova nel dicembre del 2019 per una data al Teatro Geox e una all'Auditorium della Conciliazione di Roma. I prezzi dei biglietti partono dai 39 ai 29 euro per le due date annunciate, con tagliandi di ingresso già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La consegna è garantita secondo le ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Padova pesca il Sabadell. Sant Andreu per Catania nel Trofeo LEN : Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN di Pallanuoto femminile: doppio scontro tra Italia e Spagna. Nel massimo Trofeo continentale Padova affronterà in semifinale le spagnole del Sabadell, società che ospiterà la manifestazione, mentre nell’altro scontro derby ellenico tra Vouliagmeni ed Olympiacos. Nella competizione riservata alle squadre perdenti ai quarti di finale di Eurolega ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : terzo posto per gli azzurri nella gara a squadre - successo dei sudcoreani : Dopo la straordinaria doppietta nell’individuale con Luca Curatoli ed Aldo Montano, l’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre della 62ma edizione del Trofeo Luxardo a Padova, valido per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Protagonisti oggi sulle pedane della Kioene Arena sono stati Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Dario Cavaliere, che ha sostituito Montano, costretto al forfait a causa dell’infortunio subito nella ...

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

Pallanuoto - Eurolega 2019 : impresa Plebiscito Padova - rimonta che vale la Final Four : Si partiva dal 6-6 dell’andata, poi un 5-2 nel primo quarto quasi a spezzare l’entusiasmo. Una grandissima sofferenza, una partita lottatissima, ma il Plebiscito Padova riesce nella clamorosa impresa: rimonta vincente con l’Ujpest che vale (risultato di 8-7) la qualificazione alla Final Four di Eurolega di Pallanuoto femminile. La compagine azzurra andrà a giocarsi la massima competizione europea. La sfida odierna era iniziata ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Curatoli primo - Montano secondo. Trionfo azzurro a Padova : Fantastica doppietta per l’Italia al Trofeo Luxardo 2019. Apoteosi azzurra nella tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile che ha visto la vittoria di Luca Curatoli in finale contro Aldo Montano. Il campano si è imposto con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto e soprattutto storico, perché mai c’era stato in 62 anni un derby tricolore in quel di Padova. Sul gradino più basso del podio sono saliti i ...

Serie B 2019 : Cittadella-Pescara - Spezia-Padova. Dove vederle : Serie B: Cittadella-Pescara, Spezia-Padova. Dove vederle Il Sabato (9 Marzo 2019) di Serie B si apre, tra le altre partite, con Cittadella–Pescara alle ore 15.00 e si chiude con la sfida delle ore 18.00 tra Spezia e Padova, gare valide per la 28a giornata della stagione 2018/2019. Procediamo con ordine. Serie B 2019: Cittadella-Pescara Allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, la squadra di casa affronterà quella che ...

Perugia-Padova volley - Superlega 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 9 marzo si gioca Perugia-Padova, anticipo della 24^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria per rafforzare il primo posto in classifica e mettere pressione all’immediata inseguitrice Trento, i Campioni d’Italia non dovranno abbassare l’attenzione con gli arrembanti veneti soprattutto alla ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : azzurri pronti ad essere protagonisti nella tappa di casa : La Coppa del Mondo di sciabola maschile torna a Padova, dove questo fine settimana si svolgerà la 62ma edizione del Trofeo Luxardo. Saranno 212 gli atleti che saliranno sulle pedane della Kioene Arena tra venerdì e sabato per andare a caccia del successo nella gara individuale, mentre in quella a squadre di domenica si sfideranno 28 Nazionali. Un appuntamento molto atteso dai nostri portacolori, che sono pronti ad essere protagonisti davanti al ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Questo fine settimana si svolgerà a Padova la 62ma edizione del Trofeo Luxardo, tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane della Kioene Arena si sfideranno 212 atleti per conquistare questo prestigioso trofeo, che lo scorso anno è stato vinto dallo statunitense Eli Dershwitz, attuale numero uno del ranking e pronto a ripetersi. L’Italia punterà invece su Luca Curatoli, terzo nell’ultima edizione. Il programma delle ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Ujpest-Padova 6-6. Pesantissimo pari esterno delle patavine nell’andata dei quarti di finale : Pesantissimo pari esterno per il Padova nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le venete impattano per 6-6 in casa delle magiare dell’Ujpest, venendo raggiunte a 3″ dalla sirena finale. Discorso qualificazione ancora del tutto aperto, le patavine hanno le carte il regola per accedere alla Final Four della manifestazione. Nel primo quarto Grab porta avanti le patavine ma Keszthelyi impatta, ...

Volley - SuperLega 2019 : Trento asfalta Padova e aggancia Perugia al comando! Domani la risposta degli umbri : Trento ha sconfitto Padova con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-16) in appena 83 minuti di gioco nell’anticipo della 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici non hanno avuto alcun problema a regolare gli avversari di fronte al proprio pubblico e hanno momentaneamente agganciato Perugia al comando della classifica generale, Domani i Block Devils dovranno rispondere sul campo di Monza. I ...