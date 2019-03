Oroscopo aprile | previsioni Leone | divisi fra razionalità ed irrazionalità

Oroscopo aprile : emozioni per i segni di fuoco - favoriti i sentimenti per quelli di terra : Questo ormai imminente mese di aprile regalerà moltissime emozioni per i segni di terra e fuoco, esse saranno principalmente positive e potrebbero fare felici non solo loro stessi, ma anche il partner e la famiglia. La situazione per i segni di aria ed acqua invece sarà tutta incentrata sul lavoro e sulle probabilità di migliorare la propria condizione professionale e finanziaria. Ad ogni modo, aprile sarà un mese di rinascita e, nonostante le ...

Oroscopo aprile - previsioni Cancro : i litigi sono dietro l'angolo : A differenza di un marzo abbastanza tranquillo, per voi del Cancro vi aspetta un aprile che non sempre sarà dalla vostra parte. Potreste avere a che fare con dei litigi in famiglia che supererete soltanto con un amico che sappia ascoltarvi e consigliarvi sulle scelte più tranquille da prendere. Potreste consigliarvi con il partner stesso, ma non potrebbe non essere il caso se fra di voi siano in corso delle tensioni a causa di vari atteggiamenti ...

Oroscopo aprile - previsioni Toro : qualche compromesso in più per evitare la crisi : I nativi del segno del Toro saranno ancora piuttosto sottotono nel mese di aprile a causa di alcune questioni rimaste in sospeso nel mese precedente: avrete, comunque, modo di affrontare gli interrogativi che vi turbano con una maggiore serenità e forza. Non potrete ottenere tutto ciò che volete, quindi sarebbe preferibile, nonostante la vostra contrarietà, fare qualche compromesso in virtù del quieto vivere, sia sul posto di lavoro che con il ...

Oroscopo aprile - previsioni Gemelli : la pianificazione prima di tutto : Il mese di aprile per voi nativi dei Gemelli dovrà essere organizzato meglio e non essere assolutamente basato sugli espedienti inventati lì sul momento. Avrete bisogno di pianificare un po' di più il vostro lavoro ed il vostro tempo libero in modo tale da non estromettere troppo le componenti fondamentali della vostra vita. Già che ci siete, potreste anche fare in modo da immaginare cosa vorrete fare successivamente, capire quale esperienza ...

Oroscopo aprile - previsioni Ariete : curiosità alle stelle : Per voi dell'Ariete questo aprile del 2019 sarà un mese di scoperte, in cui favorirete una spiccata curiosità rispetto alla classica routine lavorativa e sentimentale. Avrete voglia di esplorare ogni ambito che per voi rappresenta solamente della terra inesplorata e vorrete vivere delle emozioni anche se queste sono perlopiù legate al mondo stabile del lavoro. Incontrerete molti ostacoli, fra cui qualcuno che vorrebbe tarparvi le ali per ...

Branko - Oroscopo primavera 2019 : previsioni di fine marzo e aprile : oroscopo Branko: le previsioni dello zodiaco di primavera (fine marzo e mese di aprile 2019) L’inverno è quasi giunto al termine perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, nel quale il re delle stelle ha svelato il suo zodiaco di tutto l’anno, scopriamo le prime anticipazioni dell’oroscopo di Branko della primavera 2019, con le previsioni di fine marzo e del mese di aprile ...

Paolo Fox - Oroscopo primavera : previsioni fine marzo e aprile 2019 : oroscopo Paolo Fox della primavera 2019: le previsioni di fine marzo e del mese di aprile L’equinozio di primavera è ormai alle porte, perciò in questo articolo sveliamo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di fine marzo e del mese di aprile 2019, tratte dalla rivista sulla quale il re delle stelle ha reso noto lo zodiaco di tutto l’anno: DiPiùTv Stellare, uscito alla fine di ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro nel mese di aprile : svolta epocale per Toro e Leone : In questo mese di aprile 2019 troviamo Nettuno in Pesci ed Urano in Toro. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere e Mercurio passeranno dai Pesci all'Ariete rispettivamente giorno 17 e 21. Marte stazionerà nei Gemelli. Il Sole si sposterà dall'Ariete al Toro giorno 20. Di seguito la classifica delle previsioni astrologiche riguardanti gli ambiti di lavoro e fortuna ad aprile per i dodici segni ...

Oroscopo sull'amore - classifica di aprile : Pesci sul podio - gelosie per la Vergine : Nel mese di aprile 2019 troviamo Saturno e Plutone in Capricorno. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano in Toro e Marte in Gemelli. Il Sole si sposterà dll'Ariete al Toro giorno 20. Mercurio, dapprima in Pesci, cambierà segno il 17 posizionandosi nei gradi dell'Ariete. Venere 'Pescina' cambierà segno il 21 andando in Ariete. Nodo lunare in Cancro. Di seguito la classifica del mese di aprile sulle faccende amorose dal segno più favorito ...