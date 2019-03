Ong italiana salva 50 migranti | scontro nel governo per sbarco

Migranti - Ong italiana salva 49 persone<br>GdF e Salvini vietano lo sbarco a Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ieri sera ha salvato 49 Migranti - 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; i Migranti si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente ...

Migranti - nave Ong italiana a Lampedusa dopo l’ok della Guardia costiera. Ma la Guardia di Finanza vieta lo sbarco : È alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera. Ieri l’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, aveva chiesto alle ...

Salvini vuole chiudere le acque italiane alla nave di una Ong italiana con 49 migranti a bordo