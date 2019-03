Oliviero Toscani | Ero da Zazzeri la sera prima del suo suicidio Abbiamo riso Non

Oliviero Toscani attacca Salvini : "È il vero nemico dell'Italia" : 'Io non sono un politico, faccio un mestiere che ha bisogno di una certa educazione, sensiblità, professionalità', spiega Toscani a Circo Massimo, 'parlerò di politica attraverso un mio punto di ...

Oliviero Toscani al MAR di Ravenna in mostra con “Più di 50 anni di magnifici fallimenti” : A Ravenna si celebra l'arte fotografica di Oliviero Toscani con la mostra "Più di 50 anni di magnifici fallimenti", prima volta in un museo italiano per il grande fotografo che dal 14 aprile al 30 giugno 2019 al MAR Museo d'Arte di Ravenna sarà protagonista con oltre 100 tra i suoi scatti più famosi.Continua a leggere

Oliviero Toscani : “Di Maio e Salvini? Non li nomino più - portano sfiga. Li vedo e mi tocco. Santanchè? Da internare” : “Scontro Francia-Italia? La Francia ha ragione. Vorrei essere governato da Macron. Altra classe. Guarda questi qui di profilo, nemmeno Neanderthal“. Così, in una incontenibile intervista a La Zanzara (Radio24), si esprime il fotografo Oliviero Toscani, che rincara: “Siamo diventati gli stupidi del villaggio globale grazie a questi due partiti che ci governano. Non ci caga più nessuno, non contiamo niente e facciamo ridere i ...

Oliviero Toscani : "Le divise di Salvini? Ha dei complessi da travestito. Si immedesima in cose che non saprà mai fare" : Tra Oliviero Toscani e il vicepremier Matteo Salvini non scorre buon sangue e, proprio nelle ultime ore, si sta consumando l'ultimo astioso episodio. Il fotografo, infatti, è tornato a dire la sua sul ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta su Tg Zero di Radio Capital. Questa volta l'oggetto della discussione sono state le divise delle forze dell'ordine che ormai caratterizzano le uscite pubbliche di Salvini.Matteo Salvini ...