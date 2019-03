Olimpiadi – Takeda accusato di corruzione | adesso è ufficiale | annunciate le dimissioni

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Il numero 1 del comitato olimpico annuncia lelascerà a giugno dopo inchiesta perlegata ad assegnazione Giochi Tokyo 2020 Ha annunciato ledalla carica di presidente del comitato olimpico giapponese (Joc) Tsunekazu, travolto da un’inchiesta francese per un caso dilegato all’assegnazione dei Giochi olimpici del 2020 poi assegnati a Tokyo. Il dirigente 71enne lascerà a giugno e dirà addio anche alla sua carica nel Cio. L’annuncio del passo indietro da parte diarriva a 500 giorni dall’apertura dei Giochi.A capo dello Joc dal 2001, il dirigente giapponese è stato chiamato in ballo da una inchiesta della magistratura francese che riguarda alcune transazioni del valore di 2 milioni di dollari eseguite nel 2013 dal comitato olimpico nipponico in favore della Black Tidings, società di Singapore ...

primepagineeu : Dopo lo scandalo per la presunta corruzione nella corsa per l'assegnazione dei Giochi a Tokyo, il Comitato olimpico… - genovesergio76 : Olimpiade: Accuse di corruzione, Takeda pronto a dimettersi - La Gazzetta dello Sport - CarloBi85609759 : RT @Gazzetta_it: Accuse di corruzione, Takeda pronto a dimettersi #Tokyo2020 -