Nursultan Nazarbayev | il presidente del Kazakhstan annuncia le dimissioni Mosca | notizia

Nursultan Nazarbayev annuncia le sue dimissioni - era presidente del Kazakhstan dal crollo dell'Urss : Svolta storica in Kazakhstan. Nursultan Nazarbayev, presidente dal 1991, ha annunciato le sue dimissioni in un messaggio alla nazione in tv. "Ho preso la decisione di mettere fine all'esercizio delle mie facoltà come presidente", ha detto il presidente.Da Mosca il primo commento dello speaker del Consiglio della Federazione russa è di sorpresa, la notizia giunge inaspettata, rende noto Ria Novosti.Nazarbayev, 78 anni, guida l'ex ...