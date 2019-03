Nuova Zelanda | la strage rimasta su Facebook per 29 minuti senza nessuna segnalazione

Attacco in Nuova Zelanda - Facebook : "200 persone hanno visto il video di Tarrant in diretta e non lo hanno segnalato" : Sarebbero 200 le persone che in diretta su Facebook hanno visto Il video del massacro di Christchurch, in Nuova Zelanda, trasmesso dal killer Brenton Tarrant mentre compiva la strage. Nessuna delle quali ha segnalato il filmato al social network perché fosse rimosso.Lo rende noto il vicepresidente di Facebook, Chris Sonderby, in un post in cui condivide alcune informazioni. Il video è stato visto in totale 4mila volte, la prima ...

Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda : cancellate due date dopo la strage di Christchurch : Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda e i concerti che avrebbe tenuto con gli Illegals il 26 e il 27 marzo non avranno luogo. In questi giorni il Paese è ancora ferito dalle stragi perpetrate da Brenton Tarrant in due moschee a Christchurch e l'ex leader dei Pantera non potrà esibirsi il giorno 26 nella stessa Christchurch e il 27 ad Auckland. La notizia è riportata dal quotidiano neozelandese Stuff nel quale leggiamo che a dare l'annuncio ...

La generosità di Madonna per le vittime dell’attentato in Nuova Zelanda con migliaia di dollari e l’invito a donare : La generosità di Madonna per le vittime dell'attentato in Nuova Zelanda potrebbe servire da esempio per molti: non è la prima volta che la popstar manifesta sensibilità in modo concreto dopo una tragedia, mettendo mano al portafogli, e stavolta ha voluto farlo per le persone coinvolte nella strage realizzata da un neonazista venerdì 15 marzo presso le moschee di Christchurch. Le immagini scioccanti, trasmesse dal terrorista e suprematista ...

La teoria razzista dietro la strage in Nuova Zelanda : All’origine della strage di Christchurch c’è la teoria della “grande sostituzione”, alimentata da una logica di esclusione diffusa in tutto il mondo. Leggi

Sallusti : “Strage Nuova Zelanda? Autore non avrebbe fatto il suprematista se avesse avuto madre o moglie più vicine” : “Strage alla moschea di Christchurch? Non vorrei banalizzarla troppo, ma se quel signore avesse avuto una madre o una compagna o una moglie o una fidanzata che si fossero maggiormente occupate di lui, magari non avrebbe fatto il suprematista“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, risponde ad Antonio Padellaro de Il fatto Quotidiano circa la pericolosità del “Congresso mondiale delle ...

La strage in Nuova Zelanda prova che il razzismo dilaga ovunque. Ormai non si può più minimizzare : La peste razzista dilaga ovunque nel mondo, prendendo varie forme (contro gli immigrati, gli islamici, gli ebrei, ecc.). Del resto di che stupirsi se ai vertici della principale potenza mondiale c’è un razzista come Donald Trump, mentre suoi imitatori più o meno fortunati prosperano elettoralmente in varie nazioni dell’Occidente, inclusa la nostra? La strage di Christchurch (49 vittime) è stato solo l’ultimo di una serie di ...

Attacco in Nuova Zelanda - Tarrant e il rischio di un processo-comizio : La risposta dello sport La strage potrebbe, fra l'altro, produrre affetti anche nel mondo dello sport. La squadra australiana di Super Rugby The Crusaders , 'I Crociati', di base a Sydney starebbe ...

Strage in Nuova Zelanda. Perché Tarrant decide di difendersi da solo : Strage in Nuova Zelanda. Perché Tarrant decide di difendersi da solo A pochi giorni dalla brutale Strage suprematista di Cristchurch, Nuova Zelanda, arrivano le prime risposte all’opinione pubblica da parte delle istituzioni del paese oceanico. La premier Jacinda Ardern ha promesso che in pochi giorni proporrà modifiche all’attuale regolamento sul possesso di armi da fuoco. Inoltre, la stessa Ardern ha annunciato ...

Nuova Zelanda : 'In 10 giorni stretta su armi'/ Dopo attentato Jihad promette vendetta : Strage moschee in Nuova Zelanda: 'Brenton Tarrant minacciato in carcere', killer rinuncia all'avvocato. Isis giura vendetta, premier 'stretta su armi'

Rashid - il maestro eroe che si è lanciato a mani nude contro il killer della strage in Nuova Zelanda : Naeem Rashid, un insegnate pachistano di 51 anni, è l’eroe che nella moschea Al Noor ha cercato di bloccare Brenton Tarrant, l’attentatore di Christchurch. Rashid non è sopravvissuto alla strage ed è morto in ospedale. A perdere la vita anche il figlio 21enne che era con lui. “Mio marito è morto da eroe”, ha detto la vedova. Il premier pachistano ha annunciato un’onorificenza per ricordare il coraggio dell’insegnante.Continua a leggere

Revenge is coming : l’Isis torna a farsi sentire. Vendetta per la strage in Nuova Zelanda : Come era da immaginarsi l’Isis ha promesso Vendetta per la strage commessa nelle moschee in Nuova Zelanda. secondo quanto riportato sul Site stanno esortando i militanti ad effettuare nuovi attacchi nelle chiese. Uccidere fedeli cattolici per vendicare i fedeli musulmani uccisi nelle moschee di Al Noor e al Centro Islamico di Linwood. Una guerra reale e anche mediatica: Facebook ha dovuto rimuovere ben 1,5 milioni di video ...

Nuova Zelanda : Tarrant rinuncia a legale : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Brenton Tarrant, il ventottenne cittadino australiano arrestato per le stragi nelle due moschee in Nuova Zelanda, ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo ...

Nuova Zelanda - strage nelle moschee : l'Isis minaccia vendetta - Ultime Notizie Flash : l'Isis risponde all'attacco terroristico in Nuova Zelanda: la strage delle moschee verrà vendicata con il sangue dei crociati

Come il video dell’attentato in Nuova Zelanda è dilagato sui social network : Nelle prime 24 ore successive alla sparatoria avvenuta in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, Facebook ha dichiarato di aver rimosso 1,5 milioni di video dell’attacco che sono stati ricaricati e condivisi sul social network. Dei video rimossi 1,2 milioni sono stati bloccati in fase di upload. A dare la notizia è la portavoce di Facebook New Zealand, Mia Garlick, tramite l’account Twitter del social network. In the first 24 hours we ...