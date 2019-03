Nuoto | Criteria Nazionali giovanili | Alberto Razzetti sugli scudi | buone prestazioni di

Nuoto - Criteria Nazionali giovanili 2019 : record italiano per Alberto Razzetti - arrivano quattro successi per Federico Burdisso! : Quarta giornata di gare, la prima con gli uomini impegnati, allo “Stadio del Nuoto” di Riccione, dove si stanno svolgendo i Criteria giovanili di Nuoto in vasca da 25 metri. Sono fin da subito arrivate prestazioni di rilievo: su tutte spiccano i quattro successi di Federico Burdisso e il record italiano nei 200m farfalla di Alberto Razzetti. 50m dorso cadetti La quarta giornata di gare, la prima dedicata ai ragazzi, è stata aperta ...