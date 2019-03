Non solo Al Bano e Toto Cutugno | tutti gli italiani banditi dall’Ucraina per colpa del

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Via, fuori, aria, circolare. Sono tanti glidall'Ucraina, colpevoli di amare troppo la Russia e, per questo, possibili minacce per la sicurezza nazionale.qualche giorno fa, aveva fatto scalpore la notizia di Alinserito in una black list di personaggi pericolosi per la sicurezza nazionale, con un embargo dall'Ucraina che, in un certo modo, aveva anche fatto sorridere per la reazione dell'artista di Cellino San Marco che ha definito la sua voce come una bomba.Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Alnon sarebbe l'unico a essere stato inserito nella lista dei personaggi poco graditi in Ucraina, nella quale compare anche. Si aggiungono anche i Ricchi e Poveri, Pupo e Riccardo Fogli. Proprio per, l'inserimento nella lista nera non rappresenterebbe un problema e ha infatti deciso di tenere ugualmente il concerto ...

Pontifex_it : Come si fa per non giudicare, non condannare e perdonare? “Date e vi sarà dato”: siate generosi nel dare. Non solo… - giorgio_gori : Salvini ha detto che nel 2019 un solo migrante è morto nella traversata del Mediterraneo. Non è vero. Dal 1º genna… - matteosalvinimi : #Salvini: parlare di famiglia suscita polemiche. Io non voglio togliere nulla a nessuno. Ritengo solo che utero in… -