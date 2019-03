Non si diventa adulti fino ai 30 anni Ecco perché

ilfogliettone

(Di martedì 19 marzo 2019) I diciottenni da oggi hanno una valida scusa per giustificare i loro comportamenti ancora immaturi. Secondo gli scienziati, l'uomo non"adulto" a pieno titoloai 30. Scienziati specializzati nello studio del cervello e del sistema nervoso sostengono che l'età in cui siè diversa da persona a persona. In particolare ritengono che a 18- età in cui per legge nella maggior parte dei Paesi si'grandi' - sono ancora in corso dei cambiamenti nel cervello che potrebbero influenzare sostanzialmente il comportamento e provocare anche dei problemi mentali."Quello che vogliamo dire è che stabilire quando si passa dall'infanzia all'età adulta appare sempre più assurdo", ha spiegato il professor Peter Jones, dell'Università di Cambridge. "E' un processo molto lento il cui percorso varia da persona e che impiega 30", ha aggiunto. A 18, si ...

