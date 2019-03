Non riesce a vendere villa da 250mila euro, la mette in palio con una lotteria da 60 euro (Di martedì 19 marzo 2019) L'idea di un britannico che possiede una antica abitazione in Abruzzo. "Abbiamo provato a vendere con tutti i metodi tradizionali e anche con pubblicità costose ma non è servito a nulla" ha spiegato l'uomo che conta di vendere almeno 4mila dei 6mila biglietti messi in vendita.



