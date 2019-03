Nissan-Mitsubishi | quattro nuovi modelli perfetti per la mobilità urbana GALLERY

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) I 4nati dalla joint venture tutta giapponese tra, saranno i primi ad offrire tecnologie di guida semiautonomaMotor Co., Ltd. eMotors Corporation lancianomini-veicoli in Giappone, tramite la joint venture NMKV, nell’ambito dei piani di espansione della collaborazione.La produzione delle nuoveDayz,Dayz Highway Star,eK wagon eeK X è iniziata presso lo stabilimento Mizushima dia Kurashiki, in Giappone. Per la prima volta, isaranno provvisti di tecnologie di guida semiautonoma pensate per l’utilizzo in autostrada all’interno della singola corsia.NMKV, joint venture tra le due aziende, ha integrato le avanzate tecnologie dicon l’esperienza di Mistubishi nella produzione di minicar in questiparticolarmente sviluppati in altezza. Dopo il ...

