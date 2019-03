Neurologia | si diventa adulti a 30 anni | a 18 siamo maturi solo per la legge

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Potrebbe essere una buona scusa quella che arriva dagli esperti in neuroscienze, soprattutto per quegliche non vogliono mollare le “giovani” abitudini e rimanere degli eterni adolescenti. A fare gioco, è proprio il caso di dirlo, è lo studio condotto da un’equipe di neurologi.Secondo gli scienziati le persone non diventerebbero pienamente “adulte” fino al raggiungimento di almeno 30d’età. Ma i ricercatori affermano anche che l’età in cui siè diversa per tutti, questo quanto spiegato nel corso di un meeting ospitato dall’Academy of Medical Sciences di Oxford.La ricerca suggerisce anche che a 18si stanno ancora attraversando dei cambiamenti cerebrali che possono influenzare il comportamento e rendere più propensi a sviluppare problemi di salute mentale. “Quello che stiamo realmente dicendo ...