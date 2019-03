Nel cervello umano il senso perduto per il campo magnetico

Cervello - c’è lo zampino dell’ippocampo Nelle nostre scelte sul futuro : (foto: Getty Images) Tutti i ruoli dell’ippocampo. Questa parte del Cervello associata alla memoria non ci permette solo di ricordare dove abbiamo lasciato la macchina, ma anche di pianificare le nostre azioni prevedendone le conseguenze. La scoperta arriva da un team di ricercatori della New York University (Nyu) che sulla rivista Neuron spiegano come siano riusciti a dimostrare per la prima volta che l’ippocampo è fondamentale per ...

Crepacuore : la causa forse da ricercare Nel cervello e non a livello cardiaco : Il nome dato dalla comunità scientifica - sindrome di Takotsubo - può dire quasi nulla a chi legge. Da qui la definizione di ' sindrome da Crepacuore ' , per definire gli attacchi cardiaci fatali che ...

Salute - neurologo : “Scosse elettriche Nel cervello contro la depressione nei Lea” : Inserire la stimolazione elettromagnetica cerebrale non invasiva per il trattamento delle patologie neuropsichiatriche, in primis la depressione, nei Livelli essenziali di assistenza. Consentendo a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, soprattutto quelli che non possono prendere farmaci, di usufruire gratuitamente di questa tecnica che consiste nel sottoporre il cervello a scosse elettriche controllate. E’ la proposta discussa oggi alla ...

Che succede nel corpo e Nel cervello quando soffriamo per amore : Perché si soffre tanto? La scienza ha indagato su quello che accade nel nostro organismo e ha scoperto alcuni dei meccanismi che si scatenano quando nostra vita amorosa va in briciole: il dispiacere ...

L'insonnia Nel cervello - ecco da cosa potrebbe dipendere : Un team di ricercatori è riuscito per la prima volta a identificare le cellule, le aree e i processi biologici che influenzano il rischio di insonnia

L’insonnia Nel cervello - ecco da cosa potrebbe dipendere : (foto: Getty Images) Ne soffrono ben 770 milioni di persone in tutto il mondo. Ma, sebbene l’insonnia sia molto comune, le cause alla base di questo disturbo rimangono ancora poco chiare. Ma ora a provare a far luce sui meccanismi biologici che causano l’insonnia è stato un team di ricerca internazionale coordinato dagli scienziati della Vrije Universiteit di Amsterdam che, in uno studio appena pubblicato sulle pagine di Nature ...

Quando ascoltiamo la musica - l'inaspettato genera piacere Nel cervello : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Scoperta una nuova e misteriosa forma di comunicazione “wireless” Nel cervello : “prototipo” della telepatia? : È abbastanza assurdo il fatto che siamo in grado di inviare robot su altri pianeti mentre il nostro cervello rimane uno dei più grandi misteri. Ora gli scienziati ritengono di aver identificato una forma di comunicazione neurale precedentemente sconosciuta che si auto-propaga nel tessuto cerebrale e che può “saltare” in modalità “wireless” dai neuroni in una sezione del tessuto cerebrale ad un’altra, anche se sono state chirurgicamente separate. ...

Il cervello dei mattinieri funziona meglio - Nella vita di tutti i giorni - : Il mondo è delle allodole, facciamocene una ragione. La divisione tra mattinieri, «allodole», e tiratardi, «gufi», continua a solleticare l'attenzione degli esperti: dopo aver stabilito che i primi sono ...

Programmi TV di stasera - sabato 16 febbraio 2019. PresaDiretta viaggia Nel cervello umano : PresaDiretta - Riccardo Iacona Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più Alla vigilia del quarto appuntamento con il programma di Amadeus, Jessica Morlacchi (affiancata da Red Canzian), Silvia Salemi (seguita da Marcella Bella) e Paolo Vallesi (guidato da Ornella Vanoni), sentono già la vittoria a portata di mano. Ma, come nella scorsa puntata, il televoto può cambiare la classifica anche all’ultimo istante e quindi non tutto è perduto per Barbara ...

15 anni senza Marco Pantani : il Pirata rimasto nel cuore e Nel cervello degli appassionati : “Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Una delle frasi che hanno reso mito un ciclista, un campione del pedale, semplicemente Marco Pantani, scomparso nel 2004 a Rimini, in quel maledetto residence Le Rose. A 15 anni dalla scomparsa, le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono ancora tantissime di un caso che, stando alle ultime notizie, ancora non ha un chiaro ...

San Valentino - il neurologo : “Nel cervello la chimica dell’amore” : L’amore “è un invincibile bisogno di stare vicini, uno stato di follia necessario. Non è retorica ma neurobiologia”. A spiegarlo, in occasione di San Valentino, è Piero Barbanti, primario neurologo dell’Irccs San Raffaele Pisana che spiega cosa succede al nostro organismo quando ci innamoriamo. E se l’amore da sempre viene rappresentato da un cuore, in realtà “c’entra il cuore che abbiamo nella testa, ...

Ruba posto per disabili a una mamma che ne ha diritto - poi la insulta : “Andicappata Nel cervello” : Luana, mamma di una bambina disabile, non solo non ha potuto parcheggiare dove aveva diritto, ma è stata anche insultata dall'uomo che occupava il suo posto: “Te sei andicappata solo al cervello”.Continua a leggere

La Russa furioso con Scanzi sul tema droga : 'Ritardo ce l'hai Nel cervello - mi fai schifo' : L'eventuale "legalizzazione della cannabis" è stato nelle scorse settimane oggetto di discussione nelle forze che, oggi, sostengono il governo. Il Movimento Cinque Stelle, infatti, si era fatto promotore di un disegno di legge finalizzato a liberalizzare le droghe, almeno quelle leggere, per evitare di darne una fonte di sostentamento al crimine organizzato, suscitando non poche reazioni contrastanti. E in merito al fattore "droga" i pareri sono ...