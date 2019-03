Negramaro – Si conclude stasera ad Acireale “Amore che torni Tour Indoor 2019” | il tour

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) SiadChe. 20 date sold-out, oltre 150.000 biglietti venduti! Ildei record partito negli stadi la scorsa estate sicon oltre 325.000 presenze Un successo record che ha visto la partecipazione di oltre 150.000 spettatoriprovenienti da ogni zona d’Italia e che ha fatto registrare il sold-out in tutte le 20 tappe previste in questa leg. Considerando anche la tranche estiva negli stadi, il numero totale degli spettatori supera le 325.000 presenze.hanno portato sul palco tutti i loro più grandi successi da “Sei tu la mia città” fino a “Il posto dei santi”, passando per “Attenta” e “Nuvole e Lenzuola”. Non sono mancate, inoltre, le hit contenute nell’ultimo discoChe” (Sugar). Lo strepitoso successo dell’album ha portato al doppio disco di Platino e ad una pioggia di certificazioni ...