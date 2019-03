NBA | San Antonio-Golden State 111-105 | cadono anche gli Warriors | Spurs 9 vittorie in fila

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

NBA – Clyde Frazier critica pesantemente LeBron James : “dal suo atteggiamento sembra che non gli interessi nulla” : Durante la partita fra Knicks e Lakers, il commentatore di New York critica pesantemente LeBron James e il suo atteggiamento, definendolo non adatto al ruolo da leader dei Lakers Nell’ultimo turno di NBA, i Los Angeles Lakers sono andati incontro all’ennesima sconfitta della loro stagione, la 39ª in 70 partite. I giallo-viola sono stati battuti dai Knicks, ultimi ad Est con solo 14 vittorie in stagione, ko indice di quanto la franchigia ...

NBA. Belinelli fa volare San Antonio - Golden State umilia OKC : ROMA - Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs non si fermano. Infilano l'ottava vittoria consecutiva superando i Portland Trail Blazers per 108-103. Sette le partite disputate nella notte NBA. ...

NBA : Curry domina Westbrook - San Antonio vince l'ottava gara consecutiva : Nel big match della notte Nba, i Golden State Warriors schiantano Oklahoma per 110-88: Stephen Curry realizza 33 punti e stravince il confronto personale con Russell Westbrook, che chiude a 7. San ...

NBA : San Antonio fa otto in fila - Portland perde la gara e McCollum per infortunio : San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 108-103 Gli Spurs sembravano finiti, reduci da un "Rodeo trip" costellato quasi esclusivamente di sconfitte. E invece per l'ennesima volta la squadra di Gregg ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 marzo) : San Antonio inarrestabile - ottava vittoria consecutiva! Golden State travolge OKC : Sette partite in programma nella notte NBA. Nella sfida più attesa Golden State ha travolto Oklahoma City confermando la prima posizione e un ritrovato livello decisamente elevato di gioco. Fondamentale anche il successo degli Spurs su una diretta avversaria come Portland, importante poi la vittoria di Denver nella delicata sfida con Indiana. Prosegue il momento di straordinaria condizione dei San Antonio Spurs che infilano l’ottava ...

Risultati NBA – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

NBA - Gallinari a riposo contro Portland - Clippers a picco; San Antonio vince la 6in fila : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 105-112 E proprio quando sembrava che un disastroso Rodeo Trip " 6 sconfitte su 7 trasferte lontano dal Texas " potesse mettere in pericolo la striscia di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

Basket - NBA : scivolone Golden State - San Antonio stoppa Milwaukee : NEW YORK - E' una domenica notte all'insegna dei passi falsi delle capolista nella regular season Nba. Incappano infatti in un'inattesa battuta d'arresto casalinga i Golden State Warriors, che sul ...

Basket : NBA. Vittoria interna di San Antonio - 16 punti di Belinelli : Vittoria di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dell'AT&T Center, gli Spurs superano Milwaukee Bucks

NBA 2019 - i risultati della notte (11 marzo) : impresa San Antonio contro Milwaukee! Toronto ipoteca i playoff - sconfitta a sorpresa per Golden State : Diverse sorprese nelle nove partite in programma in questa appassionante notte NBA. San Antonio ha fermato gli inarrestabili Milwaukee Bucks dimostrando un’eccellente stato di forma, mentre Philadelphia ha avuto la meglio su Indiana nella delicata sfida playoff. Successi da favorite per Toronto e Houston, mentre Golden State è inaspettatamente caduta in casa contro Phoenix. Nella partita più attesa della notte autentica impresa dei San ...

NBA - risultati dell'8 marzo : passano Milwaukee e Oklahoma : Notte Nba da due sole partite quella dell'8 marzo, ma entrambe sfide al vertice, una per la Eastern Conference e l'altra per la Western Conference. Al Rose Garden di Portland si giocava per difendere il terzo posto nella classifica a ovest: gli Oklahoma City Thunder e i Portland Trail Blazers partivano infatti dal pari merito a 0.609, diviso a tre squadre anche con gli Houston Rockets di James Harden - 'The Beard' sarà impegnato domani contro ...