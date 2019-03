NBA | i Nuggets sbancano Boston | Jokic trascina Denver ai playoff e al primo posto a Ovest

NBA - Belinelli lancia gli Spurs - volano Bucks e Nuggets : Nba, regular agli sgoccioli: ultimi treni per i playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie nella Eastern Conference. A ...

NBA - Bucks e Nuggets sempre più in alto : ROMA, 13 MAR - Ultimi fuochi nella regular season Nba per gli i posti nei playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie ...

Risultati NBA – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

NBA - torna Klay Thompson e si vede : 9/11 da tre - 39 punti - Nuggets travolti dagli Warriors : Golden State Warriors-Denver Nuggets 122-105 Gli Warriors avevano già battuto sonoramente i Nuggets una volta, questa stagione, 142-111 a Denver,: da subito è stato chiaro che sarebbe stata un'altra ...

Risultati NBA – I Celtics di Irving ko - bene New York Knicks e Denver Nuggets : Sorridono New York Knicks e Toronto Raptors, Westbrook e gli Oklahoma City Thunder cedono ai Denver Nuggets Poche sfide di NBA nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai e con la palla a spicchi americana non ci si annoia. I New York Knicks hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 108-103, trascinati alla vittoria dai 19 punti di Mudiay e dalla doppia doppia (17 punti e 14 rimbalzi) di Robinson. Nonostante il ko sono però ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 febbraio). Magic e Knicks sorprendono Raptors e Spurs - Nuggets d’autorità sui Clippers : Soltanto tre partite in questa notte di NBA, ma con in campo due delle franchigie di maggior spicco di questa stagione: Denver Nuggets e Toronto Raptors. Andiamo a vedere cos’è successo. Gli Orlando Magic viaggiano in Canada ed espugnano il parquet dei Toronto Raptors per 98-113. Dopo un primo tentativo di fuga nel primo quarto rintuzzato all’intervallo (53-50), i Magic scappano via nel terzo periodo e non si fanno più riprendere. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 febbraio) : Harden e Antetokounmpo trascinano Rockets e Bucks - cadono Nuggets e gli Spurs di Belinelli : Sei match giocati nella nottata NBA e risultati importanti, con alcune conferme e altre cadute sorprendenti. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks hanno ribadito la loro prima posizione, passando in scioltezza in casa dei Brooklyn Nets, mentre tornano al successo Indiana Pacers e Atlanta Hawks. Ad Ovest, invece, vanno registrati i ko di Denver Nuggets e San Antonio Spurs a Sacramento, mentre il solito James Harden guida i Rockets al ...

NBA - i risultati della notte : Harden fa 26 in fila - Nuggets e Bucks in vetta : Utah Jazz-Houston Rockets 98-125 Fermatelo voi se ci riuscite. Neanche una difesa di alto livello come quella degli Utah Jazz è riuscita a tenere sotto controllo James Harden, che per la 26partita ...

NBA : i 43 punti di George trascina OKC - Harden si arrende ai Nuggets : James Harden torna 'umano' per una notte e gli Houston Rockets vanno ko contro Denver. Il 'Barba' si ferma a 30 punti e i Nuggets ne approfittano per imporsi 136-122 nel segno di Beasley e Jokic. ...

Risultati NBA : Thunder e Celtics ok - i Nuggets sconfiggono Harden e soci : Risultati NBA, l’uomo della serata è stato senza dubbi George autore di 43 punti, anche se il compagno dei Thunder Westbrook non è stato da meno Risultati NBA, cinque incontri si sono giocati nella notte americana, alcuni dei quali molto importanti in chiave post season. I Nuggets continuano a ben figurare ad Ovest, battendo Harden ed i suoi Rockets in una serata quasi perfetta. 136-122 la vittoria per Denver, trascinata dai 31 di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti - ok Nuggets e Celtics : Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose. Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, ...

Risultati NBA : Nuggets e Celtics viaggiano verso la post season - frenano i Jazz : Risultati NBA, otto gare giocate nella notte americana, tra queste da segnalare le vittorie di Nuggets, Mavericks e Celtics Risultati NBA, notte ricca di incontri oltre Oceano, ben 8 gare sono andate in scena. I Celtics hanno vinto al Garden contro Charlotte, con il solito gioco di squadra che caratterizza le gare nelle quali è assente Irving. 6 giocatori in doppia cifra nel 126-94 di stanotte, con Brown miglior marcatore a quota 24. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 gennaio) : Warriors a valanga sui Pacers - rispondono presente Nuggets e Celtics : Si sono giocate cinque partite in questa notte NBA, che hanno visto impegnate tre delle franchigie più quotate fino a questo momento, ormai giunte alla soglia dei cinquanta incontri disputati sui complessivi 82. I Golden State Warriors maltrattano, in tutti i sensi, gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132 maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare ...

