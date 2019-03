NBA – Dirk Nowitzki diventa il 6° miglior marcatore della storia | superato Wilt

NBA - Dirk Nowitzki supera Wilt Chamberlain : ora è il 6° marcatore ogni epoca : Sin dall'inizio della stagione Dirk Nowitzki aveva messo nel mirino un traguardo straordinario: superare Wilt Chamberlain e diventare il sesto miglior marcatore nella storia NBA. Ci è riuscito questa ...

NBA - Dirk Nowitzki verso il ritiro : il tweet dei Mavericks lascia presagire l’addio : Dirk Nowitzki potrebbe ritirarsi dal basket giocato a fine stagione, un tweet dei suoi Dallas Mavericks anima la serata dei tifosi dei Mavs Dirk Nowitzki potrebbe ritirarsi a fine stagione. Il lungo tedesco non ha mai rivelato apertamente le proprie intenzioni, ma questa sera è arrivato un tweet ad animare i tifosi di Dallas. I Mavericks infatti hanno postato una foto con dei numeri molto significativi per Dirk: 41, come il numero del ...

NBA – Dirk Nowitzki fa chiarezza : “non ho detto che mi ritiro. Mi piacerebbe giocare con Doncic e Porzingis” : Dirk Nowitzki fa chiarezza sul suo possibile ritiro: la stella dei Mavericks vorrebe giocare almeno una stagione con la coppia Doncic-Porzingis, ma dipenderà dal suo fisico Ovazioni in ogni palazzetto, saluti da parte degli altri giocatori, omaggi commoventi che hanno il sapore di ‘farewell tour’. Dirk Nowitzki viene celebrato così, quasi ogni notte. Il tedesco però non ha mai annunciato ufficialmente il suo ritiro a fine ...

NBA - Dallas Mavericks - e se Dirk Nowitzki non smettesse? 'Dipende dal mio fisico' : Tutti lo stanno salutando e omaggiando da mesi, ricevendo sempre il caloroso abbraccio dei tifosi avversari in giro per le arene NBA in cui si rende il giusto merito a una leggenda vivente del basket. ...

NBA - Dirk Nowitzki pone dubbi sul suo futuro : “non ho detto che mi ritiro…” : NBA, Dirk Nowitzki ancora non è certo di volersi ritirare, il cestista tedesco ancora prende tempo in vista dell’estate Dirk Nowitzki si ritirerà a fine stagione? Chissà. Il futuro del cestista tedesco non è ancora del tutto chiaro, dato che quest’ultimo ha posto dei dubbi in merito alla sua decisione di appendere le scarpe al chiodo al termine della stagione: “non ho dato ancora alcun annuncio. Se mi divertirò ancora ...