Nazionale italiana | il report dell’allenamento e le prove di formazione FOTO ...

Armani firma le divise formali della Nazionale di calcio italiana : L'accordo è stato presentato al Centro tecnico federale di Coverciano ' La nuova partnership sottolinea il forte legame di Giorgio Armani con il mondo dello sport - si legge nella nota congiunta di ...

Calcio - Emporio Armani veste la Nazionale italiana : È un altro modo di portare l'italianità nel mondo", ha detto Giorgio Armani. Prosegue così il legame tra "re" Giorgio e lo sport italiano. Dopo aver realizzato la divisa per la squadra Nazionale alle ...

Rugby femminile - la Nazionale italiana guadagna posizioni nel ranking : le azzurre salgono al sesto posto : Grazie al successo sulla Francia che vale la piazza d’onore nel Sei Nazioni 2019, le azzurre salgono al sesto posto del ranking mondiale La vittoria di ieri sulla Francia (31-12 allo stadio Plebiscito di Padova) che ha assegnato all’Italdonne del Rugby il secondo posto nella classifica del Sei Nazioni 2019 (miglior piazzamento di sempre per una rappresentativa azzurra nel torneo) fa guadagnare alla Nazionale femminile un posto ...

Giorgio Armani veste la Nazionale italiana : il guardaroba formale azzurro disegnato dall’amato stilista italiano : Giorgio Armani strettamente legato allo sport italiano: sarà lui a creare il guardaroba formale della Nazionale italiana di calcio Prosegue il legame tra Giorgio Armani e lo sport italiano. Dopo aver realizzato la divisa per la squadra Nazionale alle Olimpiadi del 2012 e del 2016, lo stilista firma un accordo quadriennale con Figc come Fashion & Luxury Outfitter. La collaborazione prevede la creazione del guardaroba formale della ...

Giorgio Armani veste la Nazionale italiana di Calcio : È un altro modo di portare l'italianità nel mondo', ha dichiarato Giorgio Armani. I calciatori della Nazionale hanno già avuto modo di indossare le nuove divise oggi a Coverciano, dove si sono ...

Nazionale italiana di Calcio - lo stilista Giorgio Armani è il nuovo sponsor degli Azzurri : Sono orgoglioso e felice, è un connubio significativo, una conquista del nostro mondo della fiducia e della credibilità di un'azienda così importante a livello mondiale ". Presenti, all'annuncio ...

Luiz Felipe dice no alla Nazionale italiana Under 21 : Clamorosa decisione di Luiz Felipe, difensore della Lazio. L’italo-brasiliano ha rifiutato la convocazione nella nazionale Under 21, guidata da Di Biagio. In un colloquio proprio con il Ct azzurro, il difensore ha manifestato uno stato d’animo legato alla doppia nazionalità, che non gli avrebbe consentito di giocare. Il commissario tecnico ha deciso allora di depennarlo dalla lista dei convocati per le due amichevoli ...

Nazionale italiana : Attilio Lombardo new entry nello staff di Mancini : Ex compagno di squadra e già collaboratore di Mancini al Manchester City e al Galatasaray, Attilio Lombardo è il nuovo assistente tecnico del Ct della Nazionale italiana. Vincitore di numerosi trofei in campo Nazionale ed interNazionale, è uno dei cinque calciatori italiani ad aver vinto lo scudetto con tre squadre diverse: Sampdoria, Juventus e Lazio. Muove i primi passi nel mondo del calcio professionistico in Serie C2, diciottenne, con ...

Ciclocross - Teocchi e Colledani convocati dalla Nazionale italiana per il Trofeo Laigueglia : I due atleti del Team Bianchi Countervail sono stati convocati dal ct Mirko Celestino per la gara di cross country in programma il 9 marzo Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail saranno in gara nel 26° Trofeo Laigueglia MTB Classic a Laigueglia (Savona), sabato 9 marzo. Reduci dal primo round di Internazionali d’Italia Series, il friulano e la bergamasca equipaggiati con Methanol CV sono stati infatti convocati ...

Ciclismo su pista : la Nazionale italiana in Galleria del vento ad Orbassano - i convocati azzurri : Neanche il tempo di tornare dalla Polonia, dove a Pruszkow si sono svolti i Mondiali nella scorsa settimana, che la Nazionale italiana di Ciclismo su pista torna subito a lavoro. Questa volta si parla di allenamenti specifici: tre giornate di test per gli azzurri, ovviamente guidati dai ct Dino Salvoldi e Marco Villa, nella Galleria del vento in quel di Orbassano. Questi i convocati dell’Italia: Alzini Martina Bigla Team Balsamo ...

Rugby - splendida sorpresa per i bambini del Policlinico Gemelli : in reparto si presenta la Nazionale Italiana : I giocatori azzurri hanno fatto una sorpresa di carnevale ai bambini ricoverati presso il Policlinico Gemelli Festa di Carnevale in azzurro per i bambini ricoverati nei reparti pediatrici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Questo pomeriggio, martedì 5 marzo, i giocatori della Nazionale Italiana Rugby hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’UOC di Oncologia Pediatrica, diretta dal professor Antonio ...

Massimo Cardillo nuovo direttore del Centro Nazionale trapianti : “Rete italiana eccellenza da consolidare” : Massimo Cardillo è il nuovo direttore del Centro nazionale trapianti: “Ringrazio il ministro Grillo per la fiducia che ha voluto accordarmi nominandomi alla direzione del Centro nazionale trapianti: e’ una scelta che mi onora e che accolgo con grande senso di responsabilità” “Il mio ringraziamento va anche al direttore uscente, il dottor Alessandro Nanni Costa, che ha guidato il Cnt fin dalla sua fondazione nel 1999 e che ...

Rugby - Nazionale italiana : Sergio Parisse pronto a tornare - così come Ghiraldini : Rugby, Nazionale italiana: il tecnico azzurro Giampiero “Ciccio” De Carli si è detto soddisfatto della strada intrapresa Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale italiana Rugby che al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti ha iniziato la marcia di avvicinamento verso il quarto match al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario contro l’Inghilterra a Twickenham sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA), partita che sarà ...