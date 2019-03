Nazionale al via qualificazioni Euro 2020 Mancini | ' Cerchiamo risultati importanti'

Giornata Nazionale della memoria - manifestazione il 21 marzo - modifiche alla viabilità : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale rende noto che giovedì 21 marzo, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione XXIV Giornata nazionale della memoria e dell’Impegno, si svolgerà un corteo al quale è previsto che prenderanno parte circa tremila persone. Il corteo, partendo dal polo scolastico di Colle Sapone raggiungerà piazza Duomo, percorrendo via Acquasanta, via Panella, viale Gran Sasso, piazza ...

Docenti Diritti Umani : al via la Giornata InterNazionale della Felicità : Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’ONU il 28 Giugno 2012 e celebrata ogni 20 Marzo, intende presentare varie riflessioni apprese negli ultimi giorni riguardo diverse problematiche attuali, che ostacolano la ricerca di quella sensazione tanto agognata da ogni essere umano: la Felicità. Docenti Diritti Umani: considerazioni sul ...

Daniel Maldini - doppietta al Viareggio e convocazione in Nazionale Under 18 : Un giorno da ricordare, per Daniel Maldini, che sembra poter proseguire la tradizione di famiglia in campo e con gli stessi colori. Il figlio di Paolo, classe 2001,, infatti, è stato convocato dalla ...

"La sicurezza Nazionale viene prima di ogni cosa" - dice Salvini sulla Via della Seta : "La sicurezza nazionale viene prima di qualunque altra cosa, di ogni interesse commerciale". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando, a margine della presentazione delle celebrazioni di Leonardo, della prossima firma di un memorandum di intesa con la Cina. Memorandum riguardo al quale ha aggiunto: "Ne stiamo parlando". Salvini ha comunque voluto rassicurare sulla tenuta del governo: "Sono felice di essere a fianco del ...

Salvini e la "Via della Seta" : "Prima di tutto la sicurezza Nazionale" : Matteo Salvini tira il freno sulla ' Via della Seta '. Dopo le parole del premier Conte che ha annunciato una intesa 'limpida con la Cina, con l'obiettivo di crescere', il vicepremier ribadisce ancora ...

Viaggio nelle città sostenibili. La visione interNazionale di Verona : Auto elettriche, strade e infrastrutture nuove, oltre a una fitta rete di relazioni internazionali. Sono questi i cardini su cui la città di Verona sta costruendo il suo futuro sostenibile. “Verona tra qualche anno sarà una città sostenibile, all'avanguardia, all'altezza delle più importanti capitali europee” ha spiegato Federico Sboarina, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Verona. Si tratta di una vera e propria trasformazione che ...

La voce della Politica Trerotola su iniziativa Associazione Matera Ferrovia Nazionale : Oggi, a causa di pregressi impegni non ho potuto essere presente all'iniziativa organizzata dall'Associazione Matera Ferrovia Nazionale. Ci ho tenuto però a far pervenire il mio contributo agli ...

Germania - al via l’opera di ringiovanimento della Nazionale : Muller - Hummels e Boateng fatti fuori da Loew : Germania, il Ct Loew ha deciso di cambiare decisamente rotta con un ringiovanimento della rosa della Nazionale: Muller, Hummels e Boateng out Muller, Hummels e Boateng non verranno convocati dal Ct della Germania Loew per i prossimi impegni della Nazionale, una decisione che è stata comunicata dal tecnico in prima persona ai tre calciatori. Si tratta di una presa di posizione che farà discutere, ma di certo qualcosa era necessario fare ...

Fumo - nasce l’associazione dei Rudy - i non fumatori italiani : al via la campagna Nazionale permanente “Rudy=NonSmokers” : Parte la campagna dei Rudy italiani: “il Fumo è praticato da vittime inconsapevoli di un sistema creato per togliere loro la salute ed i soldi”… Roma, 6 marzo 2019 – Dopo una lunga preparazione, giovedì 14 marzo prossimo alle ore 11:00, presso lo “Spazio Europa” del Parlamento europeo e della Commissione europea a Roma, alla [...]

Juventus Atletico - Gianluca Vialli : 'Possono ribaltarla. Io in Nazionale? Ci sto pensando' : Gianluca Vialli riceve il premio Giacinto Facchetti il "Bello del Calcio" nel Candido Cannavò Day a dieci anni dalla scomparsa dello storico direttore della Gazzetta dello Sport. Non ci poteva essere ...

Gianluca Vialli : «Futuro in Nazionale? Ci sto pensando» : ROMA - In ricordo di Giacinto Facchetti , ogni anno viene consegnato il premio Il Bello del Calcio. Quello del 2019 va a Gianluca Vialli , che negli ultimi mesi ha scioccato il mondo del pallone dichiarando di essere stato colpito da un tumore. SARCASMO - " Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto 'diamolo a Vialli, che magari l'anno venturo è ...

La libertà di informazione in Internet sembra avviata ad un processo radicale di revisione in nome della sicurezza e della sovranità Nazionale : La tecnologia informatica in questi ultimi trent’anni ha portato il livello della comunicazione ad un grado di efficienza molto elevato sia nei tempi di trasmissione, un fatto ovunque accada lo si conosce in tempo quasi reale, sia nella capacità di raggiungere qualsiasi parte del pianeta rendendo tutti partecipi di tutto. È proprio in questo villaggio globale senza confini dove vale il principio della libera circolazione ...