Napoli | nessuna offerta per di rinnovo per Mertens

Il commissario Asl Napoli 1 : «Nessuna indagine interna - Ospina non era da codice rosso» : «Ha rifiutato il ricovero» Ai microfoni di Radio CRc è intervenuto Ciro Verdoliva commissario della Asl Napoli 1. Ha raccontato che Ospina è arrivato all’Ospedale San Paolo senza consultare il 118. E ha dichiarato che «non c’è alcuna indagine interna, solo una verifica per capire quali sono le migliori procedure da applicare». «Inizialmente è stato classificato come codice rosso poi tramutato in verde. Ero lì e ho visto un ottimo ...

Terra dei Fuochi - anche dall'estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli ancora nessuna notizia : Lo scopo della politica dovrebbe essere non solo il miglioramento della condizione di chi sta peggio, ma andare oltre e ridurre il gradiente sociale nella salute alzandone il livello. Analogamente, ...

Terra dei Fuochi - anche dall’estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli ancora nessuna notizia : Contemporaneamente alla messa in stato di accusa dello Stato italiano per la Terra dei Fuochi campana, è stato prodotto dal ministero della Salute italiano “l’Atlante delle diseguaglianze della salute in Italia”, che ci dice cosa sta accadendo in base alle disuguaglianze socioeconomiche e geografiche in rapporto alla mortalità in Italia. L’Italia subisce l’ennesimo processo dalla Corte Ue perché poco o nulla ha fatto a tutti i ...

Napoli - Ancelotti Nessuna scoria post Juve. Insigne Chi tira i rigori può sbagliare : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo in programma domani sera, ore 21, al San Paolo. Dica, Ancelotti: le sembra una vigilia diversa rispetto ...

Napoli - Ancelotti : "Nessuna scoria dopo la Juve. San Gennaro non ci aiuta..." : Riecco l'Europa. Arriva pochi giorni dopo la conferma che il campionato sarà solo un affare della Juventus da qui al termine. Al Napoli resta il secondo posto e un traguardo ancora alla portata: l'...

Napoli - catturato il super boss della Camorra Marco Di Lauro. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali». Applausi per la cattura : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano....

Napoli - nessuna preoccupazione per Milik : Il Corriere dello Sport svela le condizioni di Arkadiusz Milik e Mario Rui . Il polacco ieri ha svolto parzialmente differenziato in via precauzionale: c'è tempo per smaltire a dovere le tossine, fino a domenica. ...

Juventus - nessuna lesione per Ronaldo : ma resta in dubbio per il Napoli : Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la trasferta in casa del Napoli per un problema alla caviglia sinistra, anche se i primi esami a cui è stato sottoposto il fuoriclasse della Juventus hanno escluso ...

Napoli - De Laurentiis : "Nessuna offerta per Allan - ma parliamo spesso col Psg" : Aurelio De Laurentiis ha parlato per la prima volta della vicenda Allan-Psg. Il presidente ne ha discusso con l'emittente francese, Rmc, ammettendo che c'è la possibilità che il nazionale brasiliano ...