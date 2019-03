Nuoto - Kenneth To Muore a 26 anni dopo un malore : Hong Kong, 19 marzo 2019 - Lutto nel mondo del Nuoto internazionale . E' morto all'improvviso, a soli 26 anni, Kenneth To , nuotatore di Hong Kong. Le cause della morte al momento non sono chiare. L' istituto dello Sport comunica che per ...

Poliziotta lascia la figlia in auto sotto il sole per fare sesso con il suo superiore : la bimba di 3 anni Muore : lascia la figlia nell'auto bollente facendola morire di caldo per fare sesso con un suo superiore . Cassie Hope Barker, Poliziotta 29enne statunitense, ha ammesso ieri l'omicidio colposo della ...

Nuoto - Muore a 26 anni Kenneth To - vinse 4 medaglie ai Mondiali : Kenneth To, nuotatore di Hong Kong che in carriera ha vinto quattro medaglie ai Mondali, è morto improvvisamente a 26 anni. To era in Florida ha avuto un malore mentre si stava allenando, prontamente soccorso è spirato in ospedale. Il suo obiettivo era disputare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.Continua a leggere

Mare Ionio - Fratoianni : “Governo di codardi - fateli sbarcare”. Molinari (Lega) : “Risultati ottimi - gente non Muore più” : “La direttiva firmata in tarda sera dal ministro dell’Interno è un impasto di propaganda inaccettabile su una vicenda come questa. Continuare a giocare un esercizio muscolare e di carattere propagandistico sulla vita di persone in carne e ossa è una assoluta vergogna“. A dirlo, alla Camera, in merito alla vicenda della nave Mare Ionio bloccata al largo di Lampedusa con 49 migranti a bordo, è il deputato di Sinistra italiana, Nicola ...

Precipita dal quinto piano mentre è in vacanza con gli amici : Salvatore Muore a 24 anni : Tragedia a Varsavia, dove un ragazzo italiano di 24 anni, Salvatore Cipolletti, originario di Ponsacco, in provincia di Pisa, è Precipitato dal quinto piano di un appartamento che aveva preso in fitto con gli amici per una breve vacanza nella capitale della Polonia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'incidente al malore fino all'omicidio.Continua a leggere

Nuoto : Kenneth To Muore a 26 anni. L’atleta di Hong Kong colpito da un malore dopo l’allenamento : Una brutta notizia arriva dagli Stati Uniti. Il nuotatore 26enne di Hong Kong Kenneth To è morto in seguito ad un malore che lo aveva colpito nello spogliatoio poco dopo una sessione di allenamento in Florida. Il pronto ricovero in ospedale purtroppo è servito a poco e lo shock tra i presenti è stato notevole. Una notizia che è stata confermata dall’Hong Kong Sports Institute (HKSI) che ha espresso attraverso una nota profonda tristezza ...

Bimba 5 anni Muore di tumore - 'E' strage' : ANSA, - TARANTO, 18 MAR - "Fermiamo questa strage". Lo scrive su Facebook l'associazione 'Genitori Tarantini Ets' dopo aver appreso la notizia della morte della Bimba tarantina Marzia Rebuzzi, di 5 ...

Taranto - bimba Muore di cancro a 5 anni : al cugino di 16 toccò la stessa sorte. Associazione dei genitori : ‘Una mattanza’ : Si chiamava Marzia Rebuzzi e aveva cinque anni. È l’ultima bambina di Taranto uccisa da un tumore. Un cognome, purtroppo, tristemente noto alla cronaca: Alessandro Rebuzzi, suo cugino, è morto alcuni anni fa per fibrosi cistica, di cui l’inquinamento è una concausa, ed è diventato uno dei simboli della lotta per una Taranto migliore. Il nome di Marzia e la sua storia sono stati raccontati dall’Associazione genitori Tarantini nella pagina ...

