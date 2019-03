Muhammad Ali è il nuovo singolo di Marco Mengoni? Il prossimo videoclip è girato a

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Ildipotrebbe essereAli. L'artista di Ronciglione è intervenuto sui suoi social per annunciare qualcosa dinella sua città di origine, mentre manca ancora l'annuncio ufficiale delestratto da Atlantico, suo ultimo album di inediti. Il brano potrebbe quindi essere il 4° estratto dal suo più recente disco che è appena stato certificato doppio disco di platino per il successo nelle vendite, ed è quello che arriverebbe dopo Voglio e Buona vita quindi Hola (I Say) portato in duetto con Tom Walker. Intanto, l'artista si sta preparando per il tour che lo porterà in giro per l'Italia e all'Arena di Verona, per l'unica data non indoor del tour nei palasport per il quale sono stati letteralmente polverizzati i biglietti in prevendita. La richiesta di biglietti ha comportato l'apertura di nuove date che per il momento hanno ...

