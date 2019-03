Morto Giovanni Stefani | padre del Ministro degli affari regionali Erika Stefani

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019)del, èoggi in un incidente in Algeria. Lo riporta l'ANSA che lo apprende da fonti vicine al. L'uomo, viveva a Trissino (Vicenza), ed era un grande appassionato di motori. Dalle prime informazioni sarebbe rimasto vittima di un incidente motociclistico, durante la prova di un rally.Il nostro abbraccio ale una preghiera per il suo papà. https://t.co/5Om54dEN0L— Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) 19 marzo 2019"Il nostro abbraccio ale una preghiera per il suo papà". In questo modo, sui propri canali social, la Lega esprime cordoglio alla responsabile del dicasteroper la scomparsa del. Fanno eco al Carroccio le parole di diversi esponenti del mondo politico.

