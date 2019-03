Montante | la relazione dell’Antimafia Sicilia | “Legalità agitata come una scimitarra per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Una “lunga stagione di anarchia istituzionale“, una “deregulation perfino ostentata”, una “promiscuità malata” fra interessi pubblici e privati. E l’antimafia usataarma: scudo per difendersi da ogni tipo di accusa, “” per decapitare “disobbedienti” e ogni genere di nemico. È così che la commissione Antimafia dell’Assemblea regionalena definisce il sistema rappresentato da Antonello, l’ex leader di Confindustria. Condiderato per anni paladino degli imprenditori che si ribellavano a Cosa nostra,è finito agli arresti il 14 maggio del 2018: ora è imputato di corruzione, favoreggiamento, rivelazioni di segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. L’inchiesta ai suoi danni ipotizzava all’inizio il concorso in associazione mafiosa. ...

