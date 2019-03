Molto meglio di Honor 10 Lite | Honor 10i sorprende tutti

Renzo Bossi : "Papà sta Molto meglio" : di Francesco Saita Umberto Bossi "migliora, sta molto meglio e ora si trova presso una struttura cardiologica di Lugano, in Svizzera, dopo aver lasciato l'ospedale di Varese". E' quanto dice all'...

Benatia : «L’anno scorso il Napoli giocava Molto meglio della Juve» : «Ma noi giocammo 16 o 18 partite senza prendere gol» Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, ha concesso un’intervista a Sky alla vigilia di Napoli-Juventus. Il marocchino, che marcava Koulibaly quando Kalidou gli saltò in testa a Torino per il gol vittoria (con qualche problemino per il marocchino negli spogliatoi) ricorda che «lo scorso anno scorso abbiamo lottato fino alla fine perché abbiamo affrontato un grande Napoli. La forza ...

Bottas : Mercedes B Molto meglio. E Vettel dice la sua : Ferve l’attività in pista a Barcellona per tutti i team, campioni Mercedes inclusi. Ma per qualcuno – anche se i tempi nei test sono davvero relativi – per ora sarebbero dietro non solo alla Ferrari ma anche alla Red Bull. Persino Valtteri Bottas non nega. La Mercedes è arrivata al secondo test con una monoposto […] L'articolo Bottas: Mercedes B molto meglio. E Vettel dice la sua sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

La Fifa : gli stadi in Italia? Molto male - va meglio in Gabon : ... ovvero l'arretratezza dei nostri stadi rispetto a quello che si vede nel mondo. E Infantino dice che l'Italia è dietro al Gabon, addirittura. "La situazione degli stadi in Italia è qualcosa che va ...

Justine Mattera - 'non vorrei essere più giovane - mi sento Molto meglio di quando avevo 20 anni' : 47 anni e non sentirli. Justine Mattera è in forma smagliante, come dimostrano alcuni suoi scatti social, pubblicati e molto apprezzati su Instagram. Da 10 anni sposa di Fabrizio Cassata, nonché mamma di Vincent Michael e Vivienne Rose, l'ex moglie di Paolo Limiti non ha affatto nostalgia della propria giovane età. Anzi, come ribadito in un'intervista rilasciata a Il Giornale, ne va alquanto fiera. "Mi sento molto meglio di quando ...