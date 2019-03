Millie Bobby Brown e Romeo Beckham sono una coppia?

Millie Bobby Brown esce con Romeo Beckham : 15enne lanciatissima dal fenomeno televisivo Stranger Things, Millie Bobby Brown starebbe uscendo con Romeo Beckham , 16enne figlio di Victoria e David Beckham . Dopo quasi due anni di 'amicizia', le cose tra Millie e Romeo si sarebbero fatte più serie, come riportato da una fonte al britannico The Sun.« Romeo e Millie si stanno frequentando. Siamo alle battute iniziali ma sono una coppia dolcissima. Victoria ha dato la sua approvazione, ...

