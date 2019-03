Milano Smart city | niente Cosap per chi sperimenta in periferia

Huawei - nel quartier generale di Milano nasce la smart city 5G : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) Dopo 15 anni di presenza in Italia, Huawei si rifà il look e inaugura i suoi nuovi uffici a Milano. In zona Lorenteggio, il neonato Innovation, experience and competence center (Iecc) sarà il quartier generale italiano della società cinese che metterà in mostra qui alcune soluzioni smart pensate per la città del futuro. “Abbiamo aperto il nostro primo ufficio a Milano nel 2004, ...