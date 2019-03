Milano | al via terza edizione del kit di benvenuto per nuovi nati

Bolzano - ladri nella fioreria di via Milano - ma se ne vano a mani vuote : Bolzano. I ladri adesso cercano di "svaligiare" anche le fiorerie. Patrizia Merlante, titolare di "Prafiori", al civico 130 di via Milano, ieri mattina s'è trovata la porta d'entrata danneggiata. Un ...

Milano-Sanremo 2019 : Elia Viviani la punta dell’Italia. La Classicissima per consacrarsi nel mito : Il momento della prima Classica Monumento della stagione di ciclismo su strada è arrivato. Sabato si corre l’attesissima Milano-Sanremo: la corsa più incerta nel programma, visto che ad imporsi possono essere velocisti, finisseur o addirittura scalatori come accaduto la scorsa stagione con Vincenzo Nibali. L’Italia ci riprova, a caccia di un’altra impresa sul traguardo di Via Roma. Questa volta l’uomo di punta non è però il siciliano della ...

Scala Milano : Cda - nessun percorso avviato per ingresso Sauditi : Il Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala riunitosi ha discusso la relazione del Sovrintendente in merito ai rapporti con Arabia Saudita

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Entra nel vivo il processo di candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Federalberghi Veneto – attraverso le strutture di Belluno e Cortina – lancia l’appello agli albergatori associati, che - entro il 31 marzo - dovranno fornire la propria disponi

Battisti - al via udienza a Milano. La difesa : "Ergastolo inapplicabile" : In Corte d'Appello l'incidente di esecuzione: i giudici dovranno decidere se accogliere la richiesta di commutare a 30 anni di carcere la pena che l'ex terrorista, estradato dalla Bolivia a gennaio, sta scontando a Oristano

Arte in stazione : a Milano al via il il bando per la Stazione Milano Porta Garibaldi : Online il nuovo bando “cosìMIpiace LEONARDO”: Novità del 2019 spazi anche per scuole, gruppi, comunità locali e collaborazione aperta ai singoli cittadini Milano, 19 marzo 2019 – È partito a Milano il bando “cosìMIpiace Leonardo“, che chiama all’appello street artist, scuole e gruppi per abbellire la Stazione Milano Porta Garibaldi. Sarà la figura di Leonardo da Vinci, [...]

Milano-Sanremo 2019 : il percorso ai raggi X. Cipressa e Poggio immancabili - arrivo in Via Roma dopo 291 km : Tutto pronto per la prima Classica Monumento della stagione: sabato 23 marzo è in programma la Milano-Sanremo. Vincenzo Nibali, detentore del titolo, si presenterà ai nastri di partenza provando a compiere di nuovo l’impresa, anche se difficilmente quest’anno si riuscirà ad anticipare la volata, con il gruppo che starà molto più attento. Il percorso è quello storico, visto e rivisto negli anni per la Classicissima: 291 chilometri da ...

Milano-Sanremo 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Nibali - Viviani - Alaphilippe e Gaviria : È finalmente arrivato il momento: prima Classica Monumento della stagione. Nel week-end c’è la Milano-Sanremo, uno spettacolo unico, con tantissimi possibili protagonisti e un favorito unico che al momento non c’è. Presenti al via davvero molti dei migliori ciclisti al mondo per la Classicissima: da scalatori a velocisti c’è davvero il top. Andiamo a scoprire la startlist: da Nibali a Viviani, passando per Alaphilippe e ...

Milano - rogo in ex cartiera dismessa in via Campazzino : rogo nella notte in una vecchia cartiera dismessa alla periferia Sud di Milano, in via Campazzino. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3: ritrovato anche dell'amianto ma non intaccato dalle ...

7 Viae Crucis a Milano : una per ciascuna Zona pastorale : La Via Crucis per la Zona I-Milano è stata la prima delle 7 previste in ognuna delle altrettante Zone pastorali

'Milano Digital Week' - al via concorso #zerobullismo : Milano, 16 mar., AdnKronos, - Maggior consapevolezza e conoscenza del web per poter riconoscere e sconfiggere il fenomeno del cyberbullismo. Se ne è parlato nel corso della 'Digital Week' al Base di ...

