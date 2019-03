Milan-Bruges | Viareggio Cup | Maldini e compagni oggi in campo per gli ottavi di finale

milanworld

(Di martedì 19 marzo 2019) Inizierannole fasi finali dellaCup. Dopo la prima fase a gironi, ilha concluso a punteggio pieno il proprio gruppo. La squadra di Giunti ha battuto – nell’ordine – Chelsea, Spezia e Carrarese. Ora, Danieldovranno vedersela contro i belgi del, se vorranno continuare la loro avventura in questa prestigiosa competizioni giovanile.diCup si disputerà quest’– martedì 19 marzo – alle ore 15. Il match andrà in scena allo stadio ‘Necchi-Balloni’ di Forte dei Marmi. In caso di passaggio del turno, i giovani rossoneri dovranno poi affrontare, nei quarti di, la vincente della partita tra Fiorentina e Torino.L’ottavo didelnon verrà trasmesso in diretta tv. La Rai, che detiene i diritti per mandare in onda, sui propri canali, la competizione ha scelto di ...

