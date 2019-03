Migranti | Toninelli | ' garantite sicurezza e assistenza | governo concreto'

Mare Jonio - Toninelli : 'I Migranti stanno bene ma Ong dovrà rispondere alla magistratura' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha parlando della vicenda di migranti a bordo della nave Mare Ionio lasciando il Senato. 'Quello che posso dire come ministro è che la Libia aveva preso il ...

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le auto elettriche con il Suv? Come se Salvini salvasse i Migranti con la Diciotti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Migranti Vos Thalassa - Italia a processo per frasi Salvini-Toninelli/ "Facinorosi dirottatori" : rischio Cedu : Migranti Vos Thalassa, Italia rischia processo dalla Corte Cedu per le frasi di Salvini e Toninelli 'facinorosi e dittatori'. Il caso e i rischi di condanna

Migranti - processano l'Italia per le frasi di Salvini e Toninelli su Vos Thalassa : Il rischio è quello di una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Cedu infatti "processerà" l'Italia dopo il ricorso (dichiarato ammissibile) da parte di due Migranti (un sudanese e di un ghanese) che accusano il Belpaese, e in particolare i ministri Salvini e Toninelli, di aver violato il diritto ad un equo processo (articolo 6 della Convenzione).I fatti risalgono al luglio del 2018, quando la nave Vox Thalassa caricò a ...

Migranti : Sea watch - 'Toninelli non è competente - solo illazioni su yacht' : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non perdiamo altro tempo a rispondere alle illazioni del ministro Toninelli che si basano sulla mancanza di competenza". Così, all'Adnkronos, Giorgia Linardi, portavoce della Sea watch, replicando a distanza al ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. Nei giorn

Sea Watch sequestrata in Italia - Toninelli afferma : 'Yacht non può recuperare Migranti' : Le Ong, sin dall'avvento di Matteo Salvini al timone del Viminale, animano il dibattito politico e non. Il governo Italiano, per bocca del ministro dell'Interno, ha lasciato intendere che i porti Italiani, con le dovute eccezioni, sono e resteranno chiusi per le organizzazioni no profit che si occupano di soccorrere i migranti in mare. Il sospetto, mai nascosto dal leader della Lega, è che dietro presunte organizzazioni umanitarie si nascondano ...

Migranti - ecco perché Sea Watch ha fatto rotta sull Italia. La ricostruzione che smentisce le accuse di Salvini e Toninelli : Nella storia dell'odissea della Sea Watch 3, la nave di una ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 19 gennaio scorso ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi, e ha dovuto attendere per 12 ...

Migranti - Toninelli : "Presto una norma che vieta accesso alle Ong" : Quella presa dal governo ' è stata una decisione collegiale , e quindi deve essere collegiale anche la responsabilità, che in questo caso non c'è perché si tratta di una decisione politica. Non l'ha ...

Sea Watch - Salvini e Toninelli : ok sbarco Migranti se poi in Olanda o Germania - Esposto del Pd contro il governo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini apre a una soluzione per la Sea Watch , la nave Ong bloccata al largo di Siracusa con a bordo 47 migranti e 22 membri dell'equipaggio. "sbarco degli immigrati? -...

Sea Watch - Salvini e Toninelli : "Ok sbarco Migranti se poi vanno in Olanda o Germania" : "Abbiamo già accolto e speso anche troppo" dice il ministro dell'Interno. Gli fa eco quello dei Trasporti: "E' ovvio che noiapriremmo un nostro porto come fosse un corridoio umanitario perfarli sbarcare, ma immediatamente dopo mandarli in Olanda". "Violazioni di legge come sul caso Diciotti" ha detto il Dem Orfini

Migranti : Forello (M5S) a Toninelli - 'Ti devi vergognare - hai cambiato pelle al movimento' : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - "Hai, avete cambiato la pelle al Movimento; hai, avete rinnegato i principi di umanità e solidarietà che erano parte costitutiva dei 5 stelle". Così il consigliere comunale del M5S di Palermo Ugo Forello in risposto al post del ministro Danilo Toninelli dedicato alla S

Toninelli : Sea Watch 3 ha messo a repentaglio la vita dei Migranti : "Il 19 gennaio la Sea Watch 3 si è mossa in totale autonomia in mare Sar libico, senza attendere la guardia costiera di Tripoli. Avrebbe poi potuto puntare da subito verso la Tunisia per cercare ...

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I Migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...