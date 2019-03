liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Questa volta ildiil. Anche perché non si capisce in che altro modo possa concludersi questa vicenda. Quindi, faranno, li terranno qualche giorno a bordo e poi faranno scendere i. Come sempr

TV7Benevento : Migranti: parroco Lampedusa, 'governo eviti di fare il solito teatrino e li faccia scendere'... - Scemifreddi : 'Sesso con i migranti in cambio dell'asilo'. In manette parroco di Trapani. Secondo me ha giocato un ruolo fondamentale la parola “asilo”! - DVD23690077 : RT @LucillaMasini: 'Sesso con i #migranti in cambio di asilo'. In manette parroco di #Trapani. Vedi che i preti non sono tutti pedofili? -