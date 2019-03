Migranti | Ong italiana salva 49 persone | GdF e Salvini vietano lo sbarco a

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)La nave 'Mare Jonio' della OngMediterranea Saving Humans ieri sera hato 49- 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; isi trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente informato la centrale operativa della Guardia CostieraQuando isono stati tratti in salvo si trovavano in mare da 2 giorni e presentavano tutti problemi di disidratazione. Per questo motivo la Mare Jonio, sempre in conformità con il diritto internazionale, ha iniziato a fare rotta verso il porto sicuro più vicino: quello di Lampedusa.Nel suo avvicinamento la nave è stata anche sorpresa dal mare grosso e dalle 7:30 di ...

LegaSalvini : ++ ONG SOCCORRE 50 MIGRANTI E SI DIRIGE VERSO L'ITALIA. #SALVINI: 'STOP AD AZIONI ILLEGALI' ++ - vittoriozucconi : Nave Ong italiana salva Salvini dai guai di governo, con i classici 49 migranti. - LegaSalvini : ++ ONG CON 49 MIGRANTI A BORDO VERSO L'ITALIA. IL VIMINALE: 'DIRETTIVA PER FERMARE LE AZIONI ILLEGALI DELLE ONG' ++ -