Migranti | nave ong Mare Jonio a Lampedusa Salvini | niente sbarchi Di Maio | no a nuovo

Migranti - nave ong italiana a Lampedusa dopo l’ok della Guardia costiera. Ma la Guardia di Finanza vieta lo sbarco : È alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana , del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti , tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco , è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera. Ieri l’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, aveva chiesto alle ...

**Migranti : Lampedusa - Nave Jonio chiede evacuazione medica per giovane** : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - L'evacuazione medica per un giovane immigrato è stata chiesta dalla Nave Mare Jonio, appena arrivata a Lampedusa dove si è sistemata a Sud dell'isola, in attesa di una indicazione della Guardia costiera. Sono 49 le persone soccorse dalla Nave di Mediterranea Saving Hum