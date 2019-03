Migranti | nave ong italiana a Lampedusa dopo ok della Guardia costiera | ma Finanza vieta

Migranti - nave Mare Jonio a largo di Lampedusa : "Faceci sbarcare" : La nave 'Mare Jonio' è a ridosso di Lampedusa. L'imbarcazione di Mediterranea Saving Humans ha a bordo 49 Migranti soccorsi ieri, 18 marzo. È stato autorizzato un punto di fonda in considerazione delle condizioni meteo e di quelle dei Migranti che secondo il capo missione Luca Casarini "sono provati. Non è stato autorizzato lo sbarco, abbiamo una bandiera italiana e lo chiediamo con forza".Secondo quanto ricostruisce la Ong, ...

Migranti - Pitea (prof di Diritto internazionale) : “Stato ha obbligo di garantire diritti umani a occupanti della nave” : “Nel momento in cui una nave si trova nelle acque italiane, lo Stato italiano ha l’obbligo di garantire agli occupanti di quella nave i diritti umani“. Ad affermarlo è Cesare Pitea, professore di Diritto internazionale all’Università di Milano, che spiega nel dettaglio alcuni degli obblighi da rispettare in tema di accoglienza. Tema che in questo momento torna in primo piano per il caso della nave Mediterranea, battente ...

