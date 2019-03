Migranti | nave Mare Jonio verso Lampedusa nonostante divieto Gdf | Guardia costiera

Nave Ong italiana soccorre 49 Migranti - il Viminale : «Stop alle azioni illegali» : La Mare Jonio è diretta verso Lampedusa. Salvini sta per firmare una direttiva per bloccare le navi umanitarie

Migranti - Pitea (prof di Diritto internazionale) : “Stato ha obbligo di garantire diritti umani a occupanti della nave” : “Nel momento in cui una nave si trova nelle acque italiane, lo Stato italiano ha l’obbligo di garantire agli occupanti di quella nave i diritti umani“. Ad affermarlo è Cesare Pitea, professore di Diritto internazionale all’Università di Milano, che spiega nel dettaglio alcuni degli obblighi da rispettare in tema di accoglienza. Tema che in questo momento torna in primo piano per il caso della nave Mediterranea, battente ...