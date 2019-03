Migranti | nave Mare Jonio a Lampedusa Salvini | Ha disobbedito | arrestare

Migranti : terminata ispezione Gdf su Nave Jonio - Mediterranea 'Nulla da rilevare' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - E' terminata l' ispezione della Guardia di Finanza sulla Nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. A darne notizia all'Adnkronos è la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba. "Non hanno rilevato nulla, come risulta dal verbale", dice ancora Sciurba. A bordo ci

Migranti : Nave Jonio - fatto scendere un giovane malato di polmonite : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Come chiesto dal capo missione della Nave Jonio Luca Casarini, un giovane migrante è stato evacuato dalla Nave e fatto arrivare alla Guardia medica di Lampedusa per essere curato. Rimangono così 48 Migranti a bordo della Nave di Mediterranea alla fonda dell'isola di La

Migranti. Salvini 'In Italia non mettono piede. Mare Ionio nave dei centri sociali' : ROMA - 'Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così ...