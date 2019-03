Migranti e salute | prevenzione | cura e false notizie

I Migranti? Spesso in buona salute e non portano malattie - : 'LA SCIENZA BUON VEICOLO PER LA SOLIDARIETA'' NESSUN ALLARME PER LE malattie INFETTIVE Anche quando si parla di malattie infettive , in primis la scabbia e la tubercolosi , Spesso circolano ...

Oms : “Migranti in buona salute. Esposti a malattie durante viaggio o a causa delle cattive condizioni di vita in Europa” : “I migranti e i rifugiati sono in buona salute, ma durante il viaggio o nei Paesi di accoglienza vengono Esposti al rischio malattie a causa delle cattive condizioni di vita”. A sancirlo è il primo Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa, redatto dall’Organizzazione mondiale della sanità e pubblicato oggi dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. Un’istantanea sulle condizioni di ...