Migranti a Lampedusa | Luca Casarini a capo della missione Ong | il ritorno dell' ex

La Ong Mare Jonio soccorre 49 Migranti - è già davanti a Lampedusa. Salvini : «Conto vengano arrestati» : La Ong di Luca Casarini è già in Mare e si dirige verso le coste italiane. Il Viminale: «Hanno disobbedito per due volte all’alt della Guardia di Finanza, il passaggio della nave nelle nostre acque territoriali è lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano»

Migranti - la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini 'Arrestateli - è come quando un automobilista forza un posto di blocco'' : 'Arrestateli '. Non usa mezzi termini il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della Mare Jonio . All'esito della prima riunione del tavolo tecnico convocato d'urgenza stamattina al Viminale ...

Migranti : De Falco - 'non esiste provvedimento che vieti sbarco a Lampedusa' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Situazione nave Mare Jonio: non esiste alcun provvedimento che vieti lo sbarco nel porto di Lampedusa. E comunque, data la burrasca in arrivo da Nord Ovest, la nave ha diritto ad entrare in porto e i minori non accompagnati ad essere immediatamente sbarcati. Ci sarebb