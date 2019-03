Meteo | vortice ciclonico domani nel Mediterraneo Maltempo intenso sulle isole maggiori

Allerta Meteo - veloce “raid” del vortice freddo al Sud Italia tra stasera e domani mattina : torna la NEVE a bassa quota [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Conferme, circa l’irruzione di un nocciolo di aria fredda su molte regioni Italiane, specie del medio-basso Adriatico, relativi settori appenninici e su aree meridionali. Instabilità nevosa e fino a bassa quota anche su Alpi, specie sui versanti Nord e di confine, ma qui è più nella norma. L’impatto più sostanzioso del fronte e che certamente farà più notizia, sarà verso il Centro Sud Italia. Si inizierà verso le ...

Meteo - temperature primaverili a febbraio : dietro c'è il "vortice polare" : A Roma 20 gradi come al Cairo, a Milano 17 come a Casablanca. Ma anche 156 gradi a Parigi, 15 a Londra, dove martedì è stato registrato il giorno più caldo di febbraio nella storia della Gran Bretagna: 21,2 gradi. temperature che sembrano destinate a durare ancora per qualche giorno prima di abbassa

Ondata di gelo negli USA - il vortice polare ha congelato i Grandi Laghi a livelli record : ecco quali saranno gli effetti sul Meteo : La recente Ondata di gelo che ha investito parte del Canada e il Midwest degli Stati Uniti ha fatto congelare i Grandi Laghi fino a livelli non raggiunti dal 2014. Durante la prima parte dell’inverno, quindi per gran parte di dicembre, sui Grandi Laghi si trovava solo un po’ di ghiaccio, mentre nella prima parte di gennaio l’area ha vissuto condizioni più calde della norma. “La copertura di ghiaccio in realtà era al di sotto della norma nella ...

Meteo - vortice ciclonico al Sud : rischio nubifragi in Sicilia e Calabria : Torna il sole su gran parte del Nord e del Centro, ma resiste la minaccia del maltempo al Sud, in particolare su Sicilia e Calabria. Secondo gli esperti Meteo, anche oggi cadranno piogge su tutta l'area ionica di entrambe le regioni e la situazione potrebbe peggiorare a causa di altre forti precipitazioni in arrivo.Continua a leggere

Meteo - l'Italia nel vortice ciclonico fino a domani : l'Italia resta nel pieno di un vortice ciclonico almeno per le prossime 24 ore. La depressione partita dal Mar Ligure sta provocando forti precipitazioni su gran parte del Nordest. I meterologi de Il ...

Meteo - l'Italia nel vortice ciclonico fino a domani : Nevicate su tutto il Nordest anche domenica. Allerta per piogge torrenziali e bombe d'acqua al centro sud. Venti di burrasca su Tirreno e Jonio

Meteo : vortice ciclonico oggi nel mar Ionio - ancora tanto maltempo e neve al centro-sud : Venti forti, pioggia, freddo e neve : questi sono gli elementi principali che possiamo osservare questa mattina sulle regioni del centro-sud. La depressione molto vasta e profonda formatasi ieri nel...

Previsioni Meteo : dal 23 gennaio arriva il vortice polare col grande freddo - neve al sud : Previsioni meteo abbastanza preoccupanti relative alla settimana che sta per iniziare. Se ad oggi, 20 gennaio, la neve è caduta solo sull'Appennino e ad alta quota, da mercoledì 23 infatti il quadro meteorologico generale, secondo gli studiosi del settore, è destinato a cambiare rapidamente, perché l'Italia dovrà fare i conti col cosiddetto "vortice polare". Esso consiste in un'ondata di aria gelida che arriverà dalla Groenlandia. Scongiurato in ...