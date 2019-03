Meret | “Ammiro molto Handanovic | ma Buffon è il migliore al mondo”

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Dal ritiro dell’Under 21 a Roma arrivano le parole del portiere del Napoli, Alex: “Ci prepariamo da tempo all’Europeo, dobbiamo dare tutto. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, avremo una spinta in più, ma non sottovalutiamo nessuno. La finale sarà a Udine, sono di lì e arrivarci sarebbe un sogno. L’obiettivo è arrivare più in fondo possibile, non sarà facile ma vogliamo andare lontano”. Sull’esperienza al Napoli aggiunge: “Al Napoli ho saltato la prima parte per infortunio, non è stato un periodo facile, ma è stato un anno speciale, anche se a metà. Ora sono felice di aver trovato continuità e nazionale. Mi sono trovato subito bene col gruppo a Napoli e giocare in una squadra di livello alto ti aiuta a maturare e a crescere. Stiamo disputando una buona stagione: speriamo di proseguire in Europa League, il sorteggio non è stato ...

