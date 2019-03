Mercedes CLA coupé | operazione anti-età Ecco la sportiva tecnologica

F1 – Mercedes in vetta alla classifica costruttori - Frecce Argento favorite : le quote dei bookmakers : Il dominio Mercedes in Australia lancia il team di Brackley in vetta alla classifica costruttori: le quote dei bookmakers La doppietta centrata nel primo Gp della stagione in Australia – e la delusione Ferrari, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al quarto e quinto posto – lanciano la Mercedes in cima alla classifica costruttori con 44 punti, mentre la scuderia di Maranello si ferma a 22. Per gli analisti Snai, il titolo ...

Mercedes CLA Coupé - la nuova generazione multimediale e più sicura : La vettura inizierà la sua commercializzazione dal mese di maggio nelle versioni Executive, Business, Sport e Premium con un'ampia scelta di motorizzazioni di ultima generazione disponibili tra cui ...

F1 - la classifica dei migliori giri veloci nel GP d’Australia : la Mercedes rifila un secondo alla Ferrari : Se si volesse gettare ulteriore sale sulla ferita dei tifosi della Ferrari dopo il pessimo Gran Premio di Australia che ha dato il via al Mondiale di Formula Uno 2019, sarebbe sufficiente mostrargli la classifica dei giri più veloci della gara di Melbourne. Purtroppo il gap di prestazioni messo in mostra all’Albert Park tra le Rosse e le Mercedes è stato impressionante e, almeno in parte, spiega il motivo per il quale non è stato ...

Mercedes-AMG - Test invernali per la CLA 35 Shooting Brake : Dopo il lancio della nuova generazione della Mercedes-Benz CLA a quattro porte, la Casa tedesca ha presentato al Salone di Ginevra la versione Shooting Brake. Basandosi sulla stessa piattaforma della Classe A, la familiare ne riprende tutte le tecnologie, a partire dall'infotainment Mbux e dai sistemi d'assistenza alla guida. Anche i motori sono gli stessi per tutta la famiglia: si tratta di quattro cilindri turbo benzina o diesel con potenze ...

F1 – Mercedes subito in fuga - Ferrari e Red Bull già lontane : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia : La doppietta della Mercedes in Australia permette al team campione del mondo di portarsi subito in testa nei Costruttori, davanti a Ferrari e Red Bull La Mercedes fa già il vuoto nella classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia, scavando un solco di 22 punti sulla Ferrari e 29 sulla Red Bull. Un avvio di stagione esaltante per il team di Brackley, che piazza subito la doppietta al primo appuntamento dell’anno con Bottas ...

Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V : Presentata in anteprima al Salone di Ginevra, la nuova Mercedes-Benz Classe V potrà essere ordinata nelle concessionarie. La più grande nella famiglia di autovetture della Stella si presenta ora con un design del frontale rinnovato e motore e cambio automatico nuovi. I prezzi di listino partono da 39.445 euro (inclusa IVA al 22%). Lo stile […] L'articolo Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V sembra essere il primo su ...

Mercedes CL : “come svegliarsi da un bel sogno” - ecco la storia della coupè derivata dalla Classe S [GALLERY] : La tecnologia all’avanguardia che nessun’altra automobile al mondo offre e un design altrettanto innovativo caratterizzano il carattere esclusivo della coupé Mercedes CL Una sensazione di guida come se si stesse galleggiando: è da qui che sono partiti i tecnici, quando 20 anni mostrarono, in anteprima mondiale, il telaio dotato di Active Body Control (ABC) installato su una Mercedes CL. I tedeschi utilizzavano una frase per ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari svetta nella classifica dei premi davanti alla Mercedes : Il Mondiale 2019 di F1 tra pochi giorni prenderà il via. Il 17 marzo è fissato infatti l’avvio della stagione nell’ormai consueta cornice dell’Albert Park a Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino atipico australiano le monoposto si confronteranno, andando a caccia dei primi punti pesanti dell’annata, e ci si aspetta il solito duello tra Ferrari e Mercedes. Un confronto che però non si limita solo alla pista. Come ...

Salone di Ginevra : la Mercedes presenta la CLA Shooting Brake : La Mercedes CLA Shooting Brake è stata una delle novità presentate dal marchio tedesco al Salone di Ginevra . La nuova familiare sportiva compatta arriverà sul mercato italiano a settembre. Intanto ...

Mercedes a Ginevra con seconda generazione CLA Shooting Brake : Ginevra, 6 mar., askanews, - Mercedes porta a Ginevra la seconda generazione della CLA Shooting Brake, sorella station wagon della berlina-coupé presentata da poco. La vettura, spiega Vadim Odenzoff, ...

Ginevra 2019 : dopo la coupè ecco la Mercedes CLA Shooting Brake [GALLERY] : 1/14 ...

Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake – Richiamo al linguaggio formale della “limpida sensualità” [GALLERY] : Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: sportiva, elegante e confortevole La Nuova Mercedes-Benz CLA è disponibile da settembre anche in versione Shooting Brake. Come la CLA Coupé a quattro porte, anche il design della Shooting Brake si richiama al linguaggio formale della “limpida sensualità”, con un abitacolo caratterizzato da un’interfaccia utente intelligente e dal design accattivante. Dal frontale con il tipico “sharknose” alla ...

Mercedes-Benz CLA - Debutta la seconda generazione della Shooting Brake : La Mercedes-Benz porta al Salone di Ginevra la seconda generazione della CLA Shooting Brake. Fedele alla formula della wagon sportiva, la vettura affianca la berlina-coupé appena presentata, integrando tutti i contenuti già apprezzati sulla famiglia totalmente rinnovata dei modelli a motore trasversale della Casa tedesca. La Shooting Brake sarà lanciata sul mercato nel mese di settembre, con una gamma di unità benzina e diesel che ...

F1 - analisi sesta giornata Test F1 Barcellona 2019 : Ferrari stop sul più bello - Mercedes e Red Bull solide sui long run - McLaren e Racing Point pensano al tempo : Si è conclusa anche la sesta, e terzultima, giornata dei Test F1 2019 di Barcellona. Questo turno, senza dubbio, andrà in archivio come la sessione che ha visto l’incidente di Sebastian Vettel. Uno stop non di poco conto per la scuderia di Maranello che, fino a quel momento, procedeva a vele spiegate grazie al tedesco. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di questo mercoledì sul tracciato del Montmelò è risultato Carlos Sainz su McLaren. ...