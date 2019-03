Mercato Barcellona | il nome del prossimo obiettivo in attacco

Barcellona - Filipe Luis sulla lista del Mercato blaugrana : le ultime : Barcellona Filipe Luis – Il Barcellona rimane sempre sul pezzo per quanto riguarda il mercato. I blaugrana, sono sempre alla ricerca di giocatori che possono andare a rinforzare la rosa. Ultimo nome fatto: Felipe Luis. Il terzino brasiliano, tornato all’Atletico Madrid dopo una breve esperienza al Chelsea, al termine della stagione, con molta probabilità, lascerà […] L'articolo Barcellona, Filipe Luis sulla lista del mercato ...

CalcioMercato : assalto Barcellona per Antoine Griezmann : La dirigenza blaugrana ha individuato l’attaccante francese come principale operazione in entrata per il mercato estivo. Interessano altre alternative.Il Barcellona effettuerà un blitz a Madrid per mettere a disposizione di Ernesto Valverde l’attaccante francese Antoine Griezmann?Secondo il ‘Mundo Deportivo’ è un’operazione realizzabile ed è considerata una priorità da parte del Consiglio del club catalano ...

CalcioMercato LaLiga : Boateng e Barcellona ai saluti? : Il giocatore ghanese, arrivato in prestito a Barcellona dal Sassuolo nel mese di gennaio, è stato escluso per la quarta volta dalla lista dei convocati.A meno di clamorose sorprese si chiuderà l’avventura di Kevin-Prince Boateng al Barcellona. Secondo quanto riporta FoxSports.it il giocatore ghanese ex Milan e Sassuolo, è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati. Arrivato a sorpresa nella finestra di mercato di gennaio ha ...

Juventus-De Ligt - intreccio di Mercato col Barcellona. I blaugrana vedono Raiola : JUVENTUS DE Ligt, è intreccio di mercato – Sarà sicuramente uno dei nomi che infiammerà la prossima estate di calciomercato. Matthijs de Ligt, capitano di 19 anni dell’Ajax, tra pochi mesi con ogni probabilità lascerà il club dei lancieri per compiere il definitivo salto di qualità in un top club europeo. Il giovane difensore centrale nonostante la giovane […] L'articolo Juventus-De Ligt, intreccio di mercato col Barcellona. I ...

Mercato Inter - incontro con il Barcellona : Rakitic più vicino : La Gazzetta parla di trattativa iniziata qualche giorno fa a 50 milioni, poi scesi appunto a 40-45, il quotidiano catalano Sport una settimana fa invece aveva scritto di una richiesta di 65 milioni . ...

CalcioMercato Inter - Rakitic a 40 milioni : incontro segreto con il Barcellona : Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', c'è stato infatti un incontro in gran segreto nei giorni scorsi tra la dirigenza dell'...

CalcioMercato Barcellona-Rabiot - accordo totale : manca solo l’annuncio : La società catalana e il centrocampista francese del Paris Saint Germain avrebbero raggiunto un accordo per il suo trasferimento al termine della stagione.Il Barcellona continua a lavorare per il suo futuro. Anche in questo periodo la società catalana, dopo la conferma di Ernesto Valverde in panchina, è alla ricerca d’innesti importanti per mantenersi sempre ai vertici nella Liga e in Champions League.Tra i rinforzi individuati ...

CalcioMercato Juventus - Rakitic non rinnova con il Barcellona : possibile il colpo : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di creare una squadra ancora più forte e il reparto che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Paratici ha già perfezionato l'acquisto di Aaron Ramsey, che al termine della stagione si libererà a parametro zero dall'Arsenal; la Juventus però vorrebbe comprare anche un altro centrocampista e ha messo nel mirino il romanista ...

CalcioMercato - Barcellona : si pensa alla cessione di Coutinho : Con l'arrivo di Arthur poi le cose sono peggiorate ulteriormente: l'impatto dell'ex Gremio nell'economia di gioco di Valverde è stato immediato, perché il giovane talento verdeoro rappresenta il ...

LIVE Sport - DIRETTA 31 gennaio : Fernando Alonso nei test a Barcellona? Ultimo botti di calcioMercato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...