Melissa Satta | stoccata a Wanda Nara | «Se fai la procuratrice di tuo marito e anche la

(Di martedì 19 marzo 2019) «Sei ladi tuoe vuoi farela showgirl?». Il derby di questa sera tra Milan e Inter si avvicina e, tifosa rossonera e ormai single dopo la fine dell’amore con Kevin Prince Boateng, ha parlato della situazione di Mauro Icardi con particolare riferimento aIn un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha chiarito la sua posizione: «Lui è fortissimo – dice – ma sta mettendo in difficoltà la squadra. Tutto questo parlare non fa mai bene. Mogli e calcio? Io parlavo di calcioprima di conoscere Kevin e non ho mai parlato per lui. E non mi piace chi lo fa».«Se poi sei ladi tuo– prosegue – è legittimo che parli, ma se vuoi farela showgirl i misunderstanding sono quasi inevitabili. Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di ...

