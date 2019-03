McGregor e il Manchester United | Solskjaer a vita

foxsports

(Di martedì 19 marzo 2019) In Europa il calcio rimane comunque il calcio. Nella, poi, si sa, uno può anche prendere altre strade e diventare, per dire, Conor, cioè una superstar assoluta di un altro sport - le arti marziali miste nel caso - ma una squadra per cui hai tifato sin da bambino esiste di sicuro. E appunto lui, Conor, pur vivendo la maggior parte della suaormai negli Stati Uniti, ...

FOXSportsIT : #McGregor svela la sua squadra del cuore Elogia Cristiano Ronaldo E risponde a Ibrahimovic ??… -