Mazara del Vallo - MERCATO AGRO ALIMENTARE

Domani al cinema Grillo a Mazara "INIZIA ORA 2.0" evento a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. : Come formare una generazione di creatori digitali", con il quale illustrerà la sua idea di un mondo in cui le politiche pubbliche possano sfruttare al meglio la rivoluzione digitale per educare, ...

Mafia e politica a Campobello di Mazara /2 : il ruolo della massoneria : ... grazie all'indispensabile sostegno di un altro 'attore' della scena politica , la massoneria , che LA CASCIA indicava come la chiave di volta per poter guadagnare consensi ed avviare percorsi ...

Mafia : gip - 'Ruggirello tutelava interessi mafiosi famiglia Mazara del Vallo' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale siciliano del Pd, arrestato all'alba di oggi per associazione mafiosa insieme con altre 24 persone nell'operazione 'Scrigno', "garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo,

Salvatore Quinci ieri a ´Turisti per cosa´ a Trapani. E continuano a Mazara gli appuntamenti del giovedì : Il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci , ha preso parte, nel pomeriggio di ieri , a Trapani, all'incontro organizzato nella Sala convegni del Museo Pepoli in occasione della 10° ...

Mazara - "Addrabbanalu ponti". al via la festa più colorata dell'anno : Festoso e colorato più che mai, torna il carnevale di Mazara : 'Addrabbanalu ponti'. Saranno,infatti, le vie del Trasmazzaro ad ospitare i carri allegorici e i gruppi mascherati per il carnevale 2019, ...

Mazara. Safer Internet Day - "Opportunità e Rischi della Rete". Incontri all'I.C : Grassa : Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni Rischiose e come ...