Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento del terzo posto - buoni segnali da questa gara” : Max Verstappen ha concluso al terzo posto il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melboune (Australia), l’olandese della Red Bull ha centrato la top-3, mettendo in scena una corsa di pregevole fattura, prendendosi il lusso di superare la Ferrari di Sebastian Vettel in pista, con problemi di gomme piuttosto importanti, e successivamente mettendo in pericolo la seconda piazza del ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Dobbiamo capire un po’ meglio le gomme - lavoreremo sui dati” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Max Verstappen si trova alle spalle delle Mercedes ed il pilota olandese non nasconde la propria soddisfazione per il risultato parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne. Verstappen ha dichiarato a caldo: “Ho mostrato un buon passo gara, ma non possiamo essere completamente soddisfatti, perché è la ...

Max Verstappen F1 - GP Australia 2019 : “Siamo ottimisti e sono contento per come il motore Honda si è integrato” : Un Max Verstappen in versione “Kimi Raikkonen” quello che ha parlato davanti ai microfoni della prima conferenza stampa della stagione del Mondiale di Formula Uno, a Melbourne (Australia). L’olandese è stato di poche parole e non si è voluto scoprire più di tanto rispetto alle prospettive di questo weekend e dell’intero campionato. Un incontro con i giornalisti che, inevitabilmente, ha risentito dello sgomento per la ...

F1 – 2019… al veleno per Verstappen - Max sincero in conferenza : “sono successe tante cose nella pausa - ma perchè devo condividerle con voi?” : Le sensazioni di Max Verstappen alla vigilia del primo Gp della stagione 2019 di F1: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa del Gp d’Australia La stagione 2019 di F1 sta per iniziare, i piloti sono pronti nella terra dei canguri per sfidarsi nel Gp d’Australia. Il weekend di gara è iniziato con una terribile notizia: è morto Charlie Whiting. Una scomparsa che lascia team e piloti sconvolti, ma che ...

F1 - Mondiale 2019 : Max Verstappen - l’anno della maturità per giocarsi il titolo. L’olandese si aggrappa all’affidabilità del motore Honda… : Max Verstappen riuscirà a essere un serio pretendente al titolo iridato? Questa è una delle domande principali alla vigilia del Mondiale F1 2019 che scatterà nel weekend col GP d’Australia, l’olandese cercherà di inserirsi nella lotta tra la Ferrari e la Mercedes ma molto dipenderà dalla sua Red Bull: le Lattine saranno cresciute a sufficienza durante l’inverno per potere tenere testa alle due scuderie di vertice e per ...

F1 - Max Verstappen : “Sono entusiasta del nuovo progetto con Honda. I test hanno dato esito positivo” : Max Verstappen e la Red Bull sono pronte a lanciare il guanto di sfida. La otto-giorni non consecutiva di test a Barcellona (Spagna) hanno promosso la RB15 e, al di là del problema al cambio nella giornata finale e dei “botti” del francese Pierre Gasly, la monoposto progettata dalla mente geniale di Adrian Newey ha colpito tutti per costanza e grande gestione degli pneumatici. Inoltre, il connubio tra la vettura di Milton Keynes e il ...

