adnkronos

(Di martedì 19 marzo 2019) di Marco Mazzù "Sono davvero dispiaciuto per la morte di questo ragazzo. Era andato in Siria ail". Lo dice all'Adnkronoscommentando l'uccisione in Siria di Lorenzo ...

Adnkronos : Maurizio Agliana: 'Orsetti morto per combattere il male' -